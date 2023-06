Irinel Columbeanu a fost însurat cu Monica Gabor și au împreună o fiică pe nume Irina. În adolescență însă, omul de afaceri a spus el însuși că a fost un „rebel”. Acesta a povestit că în liceu, făcea mereu năzbâtii, dar la un moment dat a exagerat și s-a speriat de consecințe.

Irinel Columbeanu a fost la un pas că comită o tragedie în liceu

În adolescență, Irinel Columbeanu a făcut un gest față de o colegă, de care își aduce aminte și astăzi. Tatăl său a fost chemat la școală din această cauză.

„Cea mai oribilă năzbâtie pe care am făcut-o a fost la adresa unei colege. Colega mea se numea Diana, am luat-o pe brațe și am ținut-o suspendată afară, pe pervaz. Ceva oribil. Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru. Și eu atunci am fost destul de speriat așa de ceea ce se putea întâmpla. Bineînțeles, am fost chemat de doamna directoare. Chiar și tatăl meu a fost convocat la cancelarie din pricina acelui lucru pe care l-am făcut. Pe vreme aceea, nu prea erau chemați așa părinții la școală, cu una, cu două”, a povestit acesta pentru Fanatik.

Omul de afaceri a mai povestit că drept consecință pentru fapta sa, tatăl lui a trebuit să construiască noua aripă a liceului.

„M-a mustrat și mi-a împărtășit și un lucru pe care i l-a cerut doamna directoare a liceului Ion Luca Caragiale. Și acum trec tot timpul pe acolo, prin fața liceului. Și când văd o aripă nou construită, care este aripa ce dă spre Piața Dorobanți, îmi aduc aminte de ce mi-a spus tatăl meu. Tata a fost rugat de doamna directoare să ajute liceul cu construcția acestei noi aripi a liceului. Ulterior construirii ei avea să se numească Școala nr. 35. Era o școală de sportivi.”, a mai spus el.

Omul de afaceri a fost un adolescent rebel

Irinel Columbeanu a fost un adolescent rebel, care intra deseori în bucluc. Se pare că nu îi plăcea absolut deloc să poarte uniformă, care pe vremea aceea era obligatorie.

„Am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea.”, a mărturisit omul de afaceri.