Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după 5 ani. Fostul milionar a rămas plăcut impresionat de Irina, despre care a susținut că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Omul de afaceri a povestit cum a decurs revederea dintre el și Irina Columbeanu.

Întrebat cum a fost când a dat prima dată ochii cu Irina Columbeanu, în condițiile în care nu o mai văzuse de multă vreme, fostul milionar a spus că a fost extrem de impresionat. Primul lucru care i-a ieșit în ochi a fost să observe cât de mare a crescut fiica sa și a Monicăi Gabor. Mai mult chiar, el s-a declarat uimit de faptul că Irina Columbeanu este o persoană înțeleaptă.

Revederea dintre Irinel și Irina Columbeanu

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a povestit fostul milionar.

Un alt episod care l-a marcat profund a fost faptul că a văzut-o pe fiica lui conducând și este foarte mândru de ea.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a spus acesta.

Sfatul pe care omul de afaceri i l-a dat fiicei lui

În cadrul intervenției sale la Antena Stars, Irinel Columbeanu a dezvăluit și ce sfaturi de viață i-a dat fiicei sale.

„Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna”, a spus el.

Fiica fostul milionar conduce o mașină impresionantă

Trebuie spus că fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu trăiește în SUA, unde locuiește alături de mama sa și de Mr. Pink. Ea a obținut permisul de conducere la doar 16 ani și deține o mașină impresionantă cu care își conduce colegele la școală.

„Irina e elevă în clasa a zecea de liceu. A împlinit 16 ani, în ianuarie. Și-a luat și ea o mașină, cu benzină, Mercedes. Șofează cu mare plăcere. Își conduce și colegele la liceu, le mai plimbă acolo cu mașina. Nu-i țin socoteala asupra banilor. Nu eu i-am cumpărat-o. Sunt la aeroport. Mă pregătesc de îmbarcarea spre America. Mă voi întoarce în țară peste o săptămână, pe 20 iunie”, a povestit, anterior, Irinel Columbeanu.