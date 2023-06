Anca Țurcașiu a fost invitată recent în emisiunea online a medicului Adina Alberts, unde a vorbit despre dieta sa. Astfel, aceasta a dezvăluit și cum a început să renunțe la carne.

Anca Țurcașiu a fost nevoită să renunțe la carne: M-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am… nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară.

Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a declarat Anca Țurcașiu în emisiunea online a medicului Adina Alberts.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre momentul în care a fost nevoită să renunțe la lactate.

„E adevărat că am citit multe cărți despre până să renunț, aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate, dar apoi am renunțat după ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune, pe mine m-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu.

ATPO era valoarea mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu a scăpat totuși de probleme

Potrivit celor spuse de Anca Țurcașiu, problemele s-au încheiat în momentul în care a reușit să renunțe și la lactate.

„Le-am zis că la carne am renunțat, dar că la lactate n-am cum să renunț, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Am zis apoi ce-ar fi să încerc, că n-am cum să… Eu pot orice pe pământul ăsta, faptul că eu am renunțat la lactate acum 7 ani, sau 5 sau 6, nu mai știu câți, (…) Și am spus că pot orice și să vedem dacă medicul are dreptate. (…)

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Adică chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate.

Am avut vreo doi ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am făcut fitness și am fost împinsă de la spate să revin să mănânc măcar ouă, măcar pește. Și mănânc ouă și pește, dar nu sunt mare amatoare”, a conchis vedeta.