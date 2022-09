Fostul premier, Victor Ponta, a lansat un avertisment în ceea ce privește situația României la iarnă. În opinia sa, românii vor avea o iarnă grea, având în vedere situația de pe piața energiei și după amenințările Rusiei privind întreruperea livrărilor de gaze naturale.

Veste șoc pentru cei care stau la bloc: „NU o să avem bani să plătim întreținerea!”

Victor Ponta susține că doar anumite țări din Europa, printre care și România, vor avea de suferit. El spune că „omul o să aibă cald în casă dacă are bani de întreținere, dar nu o să mai aibă unde să meargă să lucreze”.

„Eu nu cred ca moare Gazprom de grija noastră. Problema e cum am ajuns în situația asta. Dacă noi i-am sancționat pe ruși, de ce ne mai supăram pe ei că ne taie gazul?

Între timp, mai vreau să spun ceva. S-a oprit Nord Stream pentru că Germania a devenit o țară de reziști, care are ca scop să salveze Ucraina, în schimb s-a mărit cantitatea de gaze care trece prin Ucraina. Ucrainenii încasează taxe de tranzit și își iau și gaz pentru ei din Rusia.

În America nu o să înghețe nimeni, în China nu o sa înghețe nimeni, nici în Turcia. O să înghețe în Europa, dar nu în toată pentru că unii europeni sunt mai deștepți, unii mai proști. Ghiciți în care parte ne aflăm noi, la cei mai proști pentru ca o să avem și gazul nostru și tot o să înghețăm.

Gazul o să fie atât de scump că o să-l oprească lumea

O să avem rezerve cât să nu ne fie frig în casă dar nu o să avem bani să plătim întreținerea. Gaz o să fie să încălzim apartamentul, dar o să fie atât de scump că o să-l oprească lumea. Ce facem cu firmele? Omul o să aibă cald în casă dacă are bani de întreținere, dar nu o să mai aibă unde să meargă să lucreze.

Eu nu sunt un om sărac, am văzut cât mi-a venit întreținerea în august, am înmulțit de trei ori cu decembrie și am zis să ne mutăm undeva la tropice, unde e cald”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Amintim că, plafonarea prețului la energia electrică și gaze naturale se va aplica în cazul consumatorilor casnici, până la 31 august 2023. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că în jur de 90% dintre români sunt acoperiți de plafonul impus prin OUG.