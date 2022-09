Informația momentului despre Visarion Alexa. Apar noi dezvăluiri despre controversatul părinte. Amintim faptul că acesta era extrem de respectat și cunoscut atât în lumea bisericească cât și în mediul online.

După ce un număr de cinci femei l-au reclamat pentru agresiune sexuală, noi dezvăluit ies la suprafață. Se pare că părintele era extrem de insistent și avea un mod aparte în care își atrăgea victimele.

Noua dezvăluire se referă la anul 2016, când părintele s-ar fi îndrăgostit de o altă femeie. Conform mesajelor făcute publice de aceata, părintele Visarion Alexa spunea că se simte ca o ”plastilină” și că se gândește la enoriașa sa non-stop.

Ce mesaje le dădea Visarion Alexa enoriașelor?

Totodată, acesta își cerea scuze pentru că o iubește și chiar îi spunea cât de mult îi duce lipsa.

„Tu nu înțelegi că sunt ca plastilina în mâinile tale. Zile întregi mă gândesc la tine. Nu vreau să te tulbur, dar tare mult aș vrea să te văd. Iertare, te iubesc, nu ar trebui, știu, dar mi-e tare dor de tine”, îi scria preotul unei enoriașe.

După mesajele primite, aceasta a decis să nu mai meargă la biserică, scrie România Tv.

Menționăm că dezvăluirile de acum se adaugă la un alt șir de acuzații primit de părinte. Visarion Alexa a fost acuzat că ar fi obligat o altă enoriașă să facă lucruri pe care aceasta nu și le-ar fi dorit vreodată.

Noi acuzații la adresa lui Visarion Alexa

Detaliile făcute publice de femeie, care a preferat să își păstreze anonimatul sunt de-a dreptul halucinante. Aceasta a povestit pe larg tot ceea ce s-a întâmplat într-o simplă vizită la biserică.

„Când am fost la spovedanie ultima dată, în chilia dânsului, s-a oprit la un moment dat să se ducă la baie, care era undeva în spate. Am crezut că e normal și că ce vină are că a avut nevoie la baie în timpul spovedaniei mele?! E normal, mi-am spus. În chilie erau și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, am încercat să-l împing, țineam gura închisă și dinții încleștați. Se tot freca de mine.

Nu am știut ce să fac atunci, am împietrit. L-am lăsat să-și facă damblaua, voiam doar să scap de acolo, să plec, să se termine mai repede. Mă rugam să se termine mai repede, în chilia aceea ticsită cu icoane și fotografii”, a rememorat femeia.