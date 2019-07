Redăm mai jos postarea completă a lui Marius Bostan, fost ministru pentru Societatea Informațională.

Năpasta PSD lovește România în unul din punctele tari, viteza de internet.

Au reușit să alunge Deutsche Telekom AG care a decis să vândă participațiile OTE Grecia din România de la Telekom Fix și Mobil. De ce atâta grabă pentru exit după rebranding și promisiunile făcute în 2016 ? Politica greșită a PSD din ultimii ani alungă din țară un jucător care avea un rol important în menținerea concurenței și un potențial participant și plătitor la licitația de 5G.

Ce face statul în această tranzacție? Acceptă vânzarea pe bucăți după ce a acceptat integrarea la cererea DT? Cum vor fi cesionate licențele existente? Care este impactul în încasările de la ANCOM? Cine se oferă să cumpere niște participații fără să aibă o înțelegere prealabilă cu celălalt acționar? Cum se transferă clauzele din contractul de privatizare și din celelalte acorduri din Acordul Acționarilor și alte decizii ale acționarilor de până acum? Acestea sunt doar câteva întrebări la Statul Român ar trebui să aibă răspunsuri clare pentru protejarea unei poziții strategice, tehnologice și economice importante. Ar trebui să vorbim nu numai de bani ci și de o infrastructură critică importantă și de un parteneriat cu două țări europene.

Personal consider că Telekom ar fi putut avea un profit remarcabil dacă ar fi acționat în zonele care pot da valoare adăugată pentru serviciile de comunicații cum ar fi SmartCity unde avea un avantaj remarcabil prin canalizații existente, portofoliul de real-estate și oameni tehnici foarte buni. Într-o perspectivă a crizei forței de muncă în România, Telekom anunța ritmic disponibilizări voluntare, pentru a face niște economii iluzorii, care ulterior deveneau pierderi. Adică se dădeau și bani oamenilor deștepți care plecau.

Din păcate dorința managerilor străini de rezultate pe termen scurt, anuale, cu previziuni făcute de consultanți scumpi și incompetenți, drenarea de contracte păguboase în interiorul grupului, restructurările de personal inteligent și priceput care s-a angajat la concurență, lipsa de curaj și îndepărtarea clienților prin exagerata robotizare a interacțiunii a dus la situația de azi acutizată de OUG 114. Aș mai adăuga și inabilitatea de a colabora cu companiile de cablu mai mici pe care le-a tratat doar ca pe un competitor. Cred că acestea ar fi putut aduce valoare canalizațiilor existente și ar fi consolidat poziția de lider pe netcity-smartcity care ar fi permis servicii valoroase pentru cetățeni, administrație și companii.

Sunt convins că o echipă de management profesionistă cu angajament pe minim 5 ani ar fi putut să facă această companie integrată să valoreze cel puțin câteva miliarde bune. Din care o parte importantă să fie a Statului Român. Incompetența politică, strategică și de securitate ne costă pe toți.

Echipa profesionistă din 2016 a propus restructurarea datoriei și consolidarea Telekom România prin finalizarea integrarii juridice, scopul fiind atacarea poziției de lider de piață și nu vânzarea pe bucați!

Mă întreba cineva zilele trecute dacă influența rusească care pare să fie în spatele lui Spass Roussev a reușit să ajungă acolo sus la Bonn? E adevărat că Vâlcov a fost hotărâtor în această decizie de exit a germanilor și grecilor?

Nu spun decat atât: Dacă DT și OTE vând la ruși înseamnă că au aceștia au mituit pe cineva acolo sus unde nu se avântă decât vulturii. Pentru ca tranzacția să fie acceptată de români ar trebui să fie prea mulți trădători la masă. Dacă dorința partenerilor din Telekom e să vândă la cozile de topor ale regimului Putin atunci e momentul ca un Stat Român responsabil să fie pregătit să facă o contra-ofertă și să ceară sprijin direct de la Partenerul Strategic. Direct și nemijlocit! Eu am mare încredere că el va veni.

Desfid pe oricine spune ca sunt prea multi competitori în piață și e nevoie de consolidare. Piata e in creștere, sunt servicii IT care cresc, sunt servicii de cloud care pot fi oferite in toată lumea, servicii de suport necesare in toată Europa, vin servicii de satelit care ar putea completa oferta, se dezvolta extraordinar aplicații, senzori, datele cresc exponențial și sunt atâtea lucruri de adăugat peste infrastructura Telekom și peste forța de vânzări existentă încât pare cel puțin ciudat că vrei să ieși acum, fiind evident că prețul va fi ridicol de mic.

În ultimii ani Telekom Romania a adăugat clienți dar nu și capacitate, nu s-au făcut investiții serioase de mai mult timp, micșorând astfel viteza medie către IP-urile individuale. Nu sunt convins că acest clasament este foarte corect statistic pentru că pare bazat pe numai pe voluntari, pe surse deschise, test mai mult de consum casnic având în vedere că prima testare este descărcarea unui film. Conectivitatea largă și capacitatea legăturilor din România și legăturile cu alte părți ale Europei nu sunt măsurate aici.

