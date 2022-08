În cadrul unei emisiuni TV, Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, a făcut dezvăluiri uimitoare despre viața sa.

Medicul a recunoscut că este o persoană spirituală și crede în reîncarnare. Cea care a influențat-o a fost chiar bunica sa. Iată ce i s-a întâmplat renumitului medic.

„Chiar cred în reîncarnare. Nu știu dacă e potrivit să zic asta ca medic, dar vă spun.Persoana cea mai importantă din viața mea până la un anumit punct a fost bunica mea.

Avea niște ochi albaștri, plini de lumină. Am găsit aceiași ochi albaștri la o tânără și am rămas consternată.

E un albastru deosebit. Nu e prima dată când cred în asta, am mai întâlnit lucruri de genul acesta. E foarte greu de înțeles așa ceva pentru oameni care nu au trecut prin asta”, a declarat medicul Monica Pop, pentru Antena 3.

Monica Pop a trecut prin momente dificile

În urmă cu câteva luni, Monica Pop a trecut prin noi momente dificile după ce a trebui să facă o nouă operație.

Monica Pop a fost internată la Spitalul din Fundeni, unde a fost operată pentru a cincea oară din cauza cancerului de colon.

Aceasta a mărturisit că a fost exprem de mulțumită de condițiile din spitalul pe care l-a ales și de felul în care au tratat-o colegii ei.

Boala a recidivat

„A apărut o mică recidivă sub tratament, dar asta este boala – boală severă și gravă, dar de stăpânit. Vă dați seama, când am auzit că trebuie o nouă intervenție chirurgicală – a cincea – și mai ales că sunt și eu medic și știu foarte bine ce înseamnă pentru chirurgi să opereze un abdomen cu patru operații în antecedente.

Acolo sunt niște aderențe foarte greu de ajuns în zona respectivă și știam foarte bine cât este de greu – și pentru ei, și pentru mine. Am depășit lucrul acesta, ce să fac, nu am avut de ales și am ales, și bine am făcut, Spitalul Fundeni, despre care nu știam nimic.

E un spital de stat, nu este privat. Acolo sunt numai mici rezerve de unu, două paturi, poate sunt şi trei, cu pereţi din sticlă, cu toată aparatură la patul respectiv, cu paturi performante, cu tot ce trebuie.

Secţia asta e condusă de doamna Dana Tomescu. S-a prezentat în seara operaţiei un domn şi mi-a spus că este asistentul meu personal”, a spus Monica Pop, la Antena 3.