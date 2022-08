Ministrul Muncii, dezamăgit profund de BNR: „Bunicii noştri aşteaptă soluţii, nu scenarii apocaliptice”

După ce Cristian Popa, fost prim-viceguvernator la BNR, actualmente membru în Consiliul de Administrație, a spus că sistemul public de pensii este nesustenabil, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, s-a arătat dezamăgit de faptul că un economist a lansat scenarii apocaliptice, băgând spaima în cetățenii români, în loc să prezinte soluții care să ajute la redresarea economică.

Marius Budăi a dat asigurări că toţi pensionarii îşi vor primi banii până la ultimul leu întrucât „statul e obligat să onoreze această obligație prin Constituţie.”

„Avem foarte mulți ani de când se anunţă sfârşitul sistemului de pensii din România. Cetăţenii se aşteaptă de la un expert al BNR să prezinte soluţii, nu apocalipse fără soluţii. Oamenii trebuie să ştie foarte clar că vor primi pensiile, e dreptul lor creat în zeci de ani de contributivitate, statul e obligat să onoreze această obligaţie prin Constituţie. Pensia este o proprietate.

Cu toţi putem căuta soluţii. Avem 6,6 milioane de cotracte de muncă active, 5,6 milioane de contracte cu normă întreagă, 1 milion de contracte cu timp parţial. Avem 5,7 milioane de salariaţi. Este de obligaţia statului să ia măsurile necesare pentru a sprijini mediul de afaceri să-şi apere locurile de muncă, dar şi să creeze altele. Iar asta facem deja.

La rectificarea bugetară am solicitat bani suplimentari. I-am primit. Prin convenţiile pe care le încheiem cu ANOFM, pentru care am solicitat sume suplimentare la rectificare, prin aceste convenţii plătim mediul privat ca să-l încurajăm să angajeze tineri, să-i califice la locul de muncă, să angajeze acele persoane care sunt greu de angajat. E vorba despre 2.250 de lei lunar per angajat.

Noi trebuie să creem măsuri economice, trebuie să lucrăm, să anticipăm, să fim proactivi. Dacă vom cânta prohodul, nu o să rezolvăm nimic. Părinţii şi bunicii noştri aşteaptă de la economişti soluţii, nu scenarii apocaliptice”, a explicat, joi seară, Marius Budăi, în cadrul emisiunii TV „Ultima oră” de pe România TV.

PSD anunță că vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023

Vă amintim că, joi dimineața, deputatul social-democrat Sandu Viorica a anunțat că PSD face „eforturi susținute pentru a ameliora efectele inflației asupra populației” și „pregătește un plan de măsuri ce include toate categoriile sociale”, iar acum se analizează care sunt disponibilitățile bugetare pentru a realiza majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023.

„Cu certitudine pensiile românilor vor crește de la 1 ianuarie, cu un procent mai mare decât cel care decurge din obligațiile legale în vigoare. Acum se analizează care sunt disponibilitățile bugetare pentru a se realiza această majorare.

Conform reglementărilor în vigoare, rata inflației luată în considerare este cea stabilită definitiv și publicată oficial de către Institutul Național de Statistică, respectiv rata din 2021, de 5,1% (pentru anul 2022, rata cu toate ajustările se va stabili abia la finalul primului trimestru din 2023), PSD însă susține ca majorare punctului de pensie să fie mai mare decât această obligație legală”, a scris Sandu Viorica pe contul ei de Facebook.