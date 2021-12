Este vestea cea mai proastă a zilei! Medicul Octavian Jurma a avertizat că varianta Omicron va fi dominantă în România înainte de finalul anului. El a avertizat că România se află deja în valul 5 de COVID. În ceea ce privește noua tulpină, celebrul specialist a oferit detalii cutremurătoare.

„Saptamana trecuta (S49) in Romania s-au facut doar 95 de secventieri, cu 40% mai putin decat in saptamana precedenta (S48), cand s-au facut 163 de secventieri (insa tot cu 40% mai putin decat in saptamana S47).

Cu toate acestea numarul de cazuri Omicron a crescut de la 2 (pondere de 1.23%) la 8 (pondere de 6.32)”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Omicron va fi dominantă în România înainte de finalul anului 2021

Cercetătorul a spus că avem prima confirmare directă că și în România rată de dublare a cazurilor Omicron este de 3,5 zile. Acest lucru înseamnă că în raportul VOC de săptămâna viitoare numărul de cazuri Omicron confirmate va crește la 32, iar în săptămâna următoare la 128 pentru ca în ultima săptămână din an să ajungă peste capacitatea noastră de secventiere.

„Asadar, chiar daca am creste de 10x numarul de secventieri, Omicron va fi dominanta in Romania inainte de finalul anului 2021 si debutul valului Omicron poate avea loc mai repede decat anticipam, in intervalul 10-17 ianuarie 2022 (S2-2022), poate chiar mai repede. Nu exista nimic care sa opreasca acesta debut in Romania. Masurile care ar trebui luate sunt inacceptabile social si politic, deci nu ne putem baza pe autoritati”, a precizat Jurma.

De aceea, a arătat medicul, pentru prima dată în pandemie, decizia individuală este mai importantă decât decizia colectivă, unde avem un consens negaţionist între majoritate și guvernanți.

Există totuși și o veste bună

„Vestea buna este ca protectia oferita de vaccin fata de boala grava si deces ramane buna si in cazul Omicron. Trecerea prin boala ofera de asemenea o protectie semnificativa dar nu la fel de buna ca dupa vaccinare (in Africa de Sud majoritatea pacientilor internati sunt trecuti pin boala dar nevaccinati). Chiar daca decesele au scazut long covid ramane o ameninare imensa pe care o poti evita prin vaccinare.

Cea mai buna protectie este oferita de imunitatea hibrida, care dubleaza cele doua avantaje prin vaccinare dupa trecerea prin boala”, a scris Octavian Jurma.

Pe locul 2, a continuat specialist, dar aproape la egalitate, este vaccinarea cu booster. Se poate opta pentru boosterul incrucisat (heterolog) pentru o usoara diversificare a raspunsului imun, dar boosterul homolog (cu acelasi vaccin) este OK.

„Adaugati masca, distantarea fizica, igiena mainilor si testare si puteti sa treceti cu bine si prin acest val.

Suntem deja in valul 5, ar fi trebuit să ne obisnuim pana acum cu noua normalitate daca nu am nega permanent realitatea pandemiei.

Negarea realitati si nostalgia dupa o normalitate din trecut, la care tot incercam in mod absurd sa revenim in plina pandemie, este motivul pentru care in Romania in fiecare val mor tot mai multi oameni, in loc sa moara tot mai putini (ca in restul tarilor din Europa)”, a punctat Octavian Jurma.