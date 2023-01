Început de an greu pentru Gabriela Cristea!

Problema care o macină serios pe Gabriela Cristea la început de an. A ajuns în pragul disperării

Iubita vedetă de televiziune a recunoscut personal că se află în pragul disperării, din cauza unei probleme pe care nu reuşeşte nicicum să o rezolve.

Totul are legătură cu încercările sale de a scăpa de kilogramele în plus. După mai mult timp în care Gabriela Cristea părea foarte mulţumită de modul în care merge procesul de slăbire, vedeta pare acum să recunoască că nu este totul chiar aşa cum şi-ar fi dorit.

„Sunt disperată cu asta”, a spus vedeta TV într-un live postat pe pagina sa de Instagram.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea…”, a fost mesajul Gabrielei Cristea pentru toţi fanii săi.

În urmă cu mai multe zile, se lăuda cu progresele pe care le face atunci când vine vorba despre slăbit

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea se contrazicea cu fanii ei din mediul online, după ce aceştia au acuzat-o că îşi editează prea mult fotografiile postate pentru a părea mai slabă.

Prezentatoarea TV a explicat că nici nu se pune problema de aşa ceva, totul fiind rezultatul dietei sale sănătoase şi a unor proceduri care ajută şi ele foarte mult.

„Alt corp nu am. Dacă nu vă place, nu vă pune nimeni să vă uitați. Poza nu este editată deloc.

Nu am slăbit mult sau puțin, dar sunt trei săptămâni de când mănânc echilibrat și fooooarte puțin, așa că a început să se vadă.

Și mai fac și proceduri care contează”, a fost replica dată internauţilor de către Gabriela Cristea.

„Vreau doar să-i mulţumesc Gabrielei de acum 9 ani”

În urmă cu două luni de zile, Gabriela Cristea împărtăşea cu fanii săi online câteva detalii despre o perioadă mai grea a vieţii sale şi despre modul în care a depăşit totul.

„Mi-a trimis Adina (fina mea) niste poze de acum 9 ani cu noi doua. Ea proaspat casatorita, eu proaspat divortata.

Uitandu-ma la pozele astea mi-am dat seama ca Gabriela din poze a fost cea mai mai smechera si puternica versiune a mea. Si nu ma refer la cum aratam fizic (aratam fabulos), ma refer la fata cu aparente fragile si cu un caracter de fier.

Nu stiu cum, dar am reusit sa ma scutur de toata energia negativa si sa nu ma las purtata pe valul vaicarelilor. Am strans din dinti si am construit caramida dupa caramida pana azi, cand si Marele Zid Chinezesc “paleste” in fata constructiei mele.

Am avut si noroc sa ma iubeasca Dumnezeu si sa-mi scoata in cale oamenii potriviti. Asa ca azi vreau doar sa-i multumesc Gabrielei de acum 9 ani pentru cum a stiut sa ma scoata la mal”, scria Gabriela Cristea pe 3 noiembrie pe pagina sa de Instagram.