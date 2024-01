Așadar, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers la spital. Soțul prezentatoarei de televiziune a explicat că fiica lor s-a simțit rău mai multe zile. În acest context, cei doi au vrut să afle care este cauza și să ceară sfatul unui medic.

Potrivit explicațiilor oferite de Tavi Clonda, fiica lor a avut febră și s-a simțit rău în ultimele câteva zile. Din fericire, starea ei este bună, chiar dacă febra este deranjantă.

„Am venit cu Iris, un pic, la doctor. Are puseuri, când e bine, când îi apare o mică febră. O ținem așa de patru zile și nu se mai poate. Am venit să vedem, să se spună doamna doctor ce a pățit prințesa, ce are. A fost în zăpadă, a fost ok. Acum e mai bine. Hai să vedem ce spune doamna doctor cu febra asta, 37.4, 37.3, e sâcâitoare”, a spus Tavi Clonda pe Instagram.