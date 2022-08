Gabriela Cristea și-a uimit fanii după ce a explicat care este motivul absenței sale de pe paginile de socializare. Vedeta a explicat, într-un videoclip, că absența sa a fost determinată de unele probleme de sănătate se confruntă.

Prezentatoare TV le-a povestit internauților ce s-a petrecut și de ce a evitat să apară în ultima perioadă. Gabriela Cristea a susținut că se confruntă cu o alergie foarte puternică. Ea s-a trezit că are ochii umflați, lucru care a determinat-o să stea de-o parte o perioadă de timp.

„Bună dragilor. Ce faceți? Sper că bine! Oricum mai bine decât mine pentru că am evitat să apar pe Instagram în ultima perioadă pentru că am avut o alergie foarte, foarte puternică. Poate că se și observă că încă am ochii umflați, dar o să trec și peste aceste aspect”, a mărturisit Gabriela Cristea pe InstaStory.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a explicat că are multe alergii, iar cea de care suferă acum este la unghii. Prezentatoarea TV a ținut să precizeze că se confrunta cu această problemă de fiecare dată când apela la procedurile de înfrumusețare când vine vorba de unghii. Soluția a venit după ce a găsit o persoană potrivită care să se ocupe de manichiura ei, mai ales pentru că de cele mai multe ori contează și produsele pe care le folosește.

„Am primit în ultima perioadă destul de multe mesaje legate de problema mea cu alergia. Am destule alergii, am un fond alergic, și alergia despre care v-am mai povestit este cea la unghii. Făceam mega alergie de la tot ce înseamnă procedurile acestea de înfrumusețare atunci când vine vorba de unghii’, a spus ea.

Cum a scăpat vedeta TV de alergie

Gabriela Cristea a ținut să le ofere fanilor și care a fost soluția pe care a găsit-o astfel încât să scape de alergia care îi dădea mari bătăi de cap. Ea a arătat că a scăpat de alergie după ce a dat peste omul potrivit. Persoana în cauză a încercat toate variantele, până când a găsit soluția care i se potrivește vedetei TV și care nu îi mai cauzează probleme de sănătate atât de grave.

„M-ați întrebat cum am rezolvat problema. Păi problema am rezolvat-o găsind omul potrivit, care să îmi facă manichiura potrivită, pentru că contează produsele mult, dar contează și mâna. Am o ușoară alergie imediat după ce termin procedura, însă nu mă mai ține”, a mai comentat vedeta TV pe marginea problemelor sale de sănătate.