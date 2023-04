Care este acum starea Elenei Cârstea? Urmează o perioadă lungă de recuperare

Elena Cârstea a trecut prin clipe cumplite după ce a suferit un accident vascular cerebral, chiar de ziua ei. Asta se întâmpla chiar pe 26 februarie, când vedeta a împlinit vârsta de 61 de ani. Ulterior, AVC-ul a fost urmat de o pneumonie.

Spre bucuria noastră, după mai bine de două săptămâni de spitalizare, Elena Cârstea și-a revenit, însă urmează o lungă perioadă de recuperare.

Ȋndrăgita artistă și-a schimbat complet stilul de viață și a renunțat la obiceiurile negative pe care le avea

„Mă simt foarte bine, având în vedere prin ce am trecut. Fac tratament, iau tot felul de medicamente, zilnic, până îmi voi reveni complet. La pat nu am stat deloc. Din contră, e recomandat să fac multă mișcare, doar că obosesc foarte repede.

Ieri am făcut testul de mers, ca să măsoare nivelul de oxigen, cât respir, în timp ce fac efort. De fumat nu mă mai pot apropia, am deja patru luni de când m-am lăsat”, a precizat vedeta.

Elena Cârstea este de părere că dacă ar fi fost în România, nu ar fi avut șanse de supraviețuire, deoarece acest incident a fost unul foarte grav. Încă nu s-a recuperat complet în urma AVC-ului, momentan se deplasează cu ajutorul bastonului, însă face terapie și este încrezătoare în privința rezultatului.

Elena Cârstea: „Am fost foarte bine îngrijită aici, dacă eram în România, acum nu mai existam”

„Am răcit, aici vremea e umedă. Am făcut mai multe pneumonii… Iar ultima oară, a fost grav, am stat mai bine de două săptămâni la Urgențe. AVC-ul l-am făcut înainte, nu am știut că l-am avut, am aflat după. Doar că ajunsesem să nu mai pot merge”, a spus iubita cântăreață.

Solista se deplasează cu ajutorul unui baston plin de cristale Swarovski. ,,L-am comandat special, să rămânem în trend. Acesta e negru, îmi voi lua și unul alb să mă asortez…”, a mai adăugat ea.

Artista nici nu și-a dat seama cât de grav a fost ceea prin ce a trecut. A avut nevoie de multe injecții și perfuzii.

„Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, decât vina mea.

Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie. Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții”, a declarat Elena Cârstea.