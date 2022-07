Analistul Mircea Coșea a vorbit despre ajutoarele financiare acordate pensionarilor spunând că acestea nu vor fi de ajuns pentru pensionari. De asemenea, în opinia sa, o creștere a pensiilor va fi greu de realizat anul acesta, dar și la anul.

O creștere a pensiilor va fi greu de realizat anul acesta sau anul viitor

„Categoric nu. Nu sunt de ajuns, încă un supliment care va ajuta, dar nu sunt de ajuns. Pot fi categorii întregi de pensionari care vor trăi după o zi pe alta. Creșterea pensiilor, pe ansamblu, e mult mai complicat, cere o reevaluare a tuturor pensiilor, a punctului de pensie, a anvelopei pensiilor, bugetul nu permit așa ceva în momentul de față.

De aceea s-a numit un pachet social adresat doar unei anumite categorii, e adevărat, cea mai în nevoie, dar, așa cum ar fi trebuit să fie, o creștere a pensiilor, este, din punctul meu de vedere, foarte greu de realizat în acest an și anul viitor. Pentru că economia este în criză, nu performează, nu aduce bani la buget suficienți pentru a avea o creștere a pensiilor.

Problema cu PNRR-ul nu s-a rezolvat. Împrumutul la care se fac și care probabil că se vor face și în continuare devin din ce în ce mai scumpe și mai periculoase pentru viitor. Așa încât singura șansă pe care o are Guvernul este să pună economia în mișcare, să aibă un pachet de măsuri economice”, a explicat Mircea Coșea pentru DC Business.

Pensiile s-ar putea să nu crească nici măcar cu 5%

De asemenea, analistul spune că doar în cazul în care Guvernul reușește să atragă fondurile prin PNRR și va aduce deficitul comercial la o cifră mai mică se poate vorbi despre „o creștere ponderată a pensiilor” la mijlocul anului viitor.

„Deocamdată nu are. Nu are nimic în legătură cu relansarea economiei și reluarea activității economice la parametri din ce in ce mai buni. Nu a rezolvat problema facturilor, nu a rezolvat problema prețurilor la alimente, deci îi rămâne o singura cale, să încerce să ajute parțial și segmențial anumite părți ale populației.

Personal, nu cred că e posibil, ca să existe o creștere a pensiilor nici cu 5%, nici cu 10% pentru că sunt probleme bugetare prea mari. Dacă se reușește la sfârșitul acestei toamne să putem să avem un deficit comercial mai mic, să putem să atragem fondurile din PNRR atunci și probabil și la mijlocul anului viitor ne putem gândi la o creștere ponderată a pensiilor. Până atunci nu văd nicio posibilitate. Și probabil că asta a fost și ideea Guvernului ca să salveze pe cei mai nevoiași”, a mai spus analistul.