Pentru Angela Similea problemele financiare se pare că nu-i mai dau pace, iar situația s-au agravat de-a lungul anilor ,în special după decesul soțului ei în 2011. Acum artista a fost nevoită să părăsească casa în care a locuit și să se mute în casa unor prieteni care locuiesc în străinătate.

Ultimul deceniu și jumătate a fost marcat de greutăți pentru interpretă.

După ce în anul 2009, soțul ei a fost diagnosticat cu cancer pancreatic, mama artistei a avut și ea probleme grave de sănătate. Angela Similea a trebuit să se îngrijească de ambii, iar ulterior i-a pierdut pe amândoi. În plus, unul dintre frații săi a decedat la scurt timp după aceea.

Vila de 16 camere în care artista și soțul ei au locuit, situată în comuna Belciugatele, lângă București, a fost scoasă la vânzare, la scurt timp, pentru a acoperi datoriile mari pe care cei doi le-au acumulat, potrivit bzi.ro.

Cei doi făcuseră, în anul 2007, un credit în valoare de 700.000 de euro. De atunci, a început declinul financiar al artistei. Datoriile nu au putut fi, însă, acoperite în totalitate, astfel că artista a fost nevoită să renunțe și la apartamentul din București.

În prezent, Angela Similea locuiește într-un apartament în București, care aparține unor prieteni stabiliți în afara țării.

Câțiva ani ea a renunțat complet la muzică, totuși, pe 24 aprilie 2019 a revenit la marea ei dragoste. Magazinul Muzica din Capitală a deveni neîncăpător atunci când Angela Similea a fost primită de producători și de fani ca o regină a șlagărelor. Tot atunci, Angela Similea și Marius Țeicu și-au lansat împreună discurile „Să ne reamintim, Trăiesc și Refrene de aur”.

„Vă recomandăm să folosiți prietenia profundă, așa cum noi am fost prieteni pe vremea noastră. Să nu fim oamenii interesului. Iubirea trăiește în tăcere, trebuie aplicată în prietenie și trebuie să-l avem pe Dumnezeu alături.

El e cel care hotărăște pentru noi. Muzica noastră veche merge la fanii noștri cărora le mângâie sufletele.

Trebuie ca tinerii să ne cunoască și să dea nas în nas cu muzica anilor în care noi am înregistrat piese. Mă bucur să am «angeliștii» alături de mine și că am împărțit tortul cu ei.

Sunt împlinită că am oameni frumoși alături. În curând voi cânta și piese noi, e destul timp de acum încolo”, a relatat, atunci, Angela Similea.