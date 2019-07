Ministrul Daea vizează refacerea irigaţiilor pentru întreaga suprafaţă de 3 milioane de ha care era amenajată în 1989.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a declarat astăzi că ministerul său are în proiect refacerea întregii suprafeţe irigate de trei milioane de hectare amenajate până în anul 1989, după finalizarea până în 2020 a actualei etape de reabilitare a sistemelor de irigaţii aferente pentru două milioane de hectare.

”Este una dintre numeroasele investiţii pe care le avem în derulare în ţară. Unul dintre obiectivele importante pentru agricultură, din programul de guvernare, a fost reabilitarea sistemului de irigaţii, atât de necesar mai ales în condiţiile actuale şi de perspectivă, având în vedere că schimbările climatice sunt o realitate. Sunt în lucru 47 de obiective similare, iar alte 10 şantiere vor fi deschise în toamnă, fiind vizate în total peste 1 milion de ha. Noi am stabilit un plan prin programul de guvernare şi am asigurat finanţarea necesară pentru a ajunge în 2020 la cele două milioane de hectare irigate. Urmărim fiecare punct de lucru, fiecare zonă, indiferent unde se află. Am fost în Covasna, pe marginea Oltului, acum suntem aici, în Constanţa, la această staţie de pompare de la Galeşu, care era dezafectată şi azi porneşte la buton. Este un obiectiv pus în funcţiune cu un an mai devreme”, a afirmat Petre Daea.

”Anul acesta ne ducem pe 40.000 de hectare de irigaţii. Am făcut din nou analize şi ne-am propus să realizăm suplimentar, din 2020, lucrări pentru irigaţii pe circa 70.000 de hectare de teren arabil şi vrem ca în România, în viitor să reabilităm suprafaţa de trei milioane de hectare, adică atingerea capacităţii de irigare ce a fost profilată până în anul 1989. Şi vom creşte această suprafaţă, ulterior. De la anul vom putea vedea şi continuarea lucrărilor din Sistemul Siret-Bărăgan, unde am dat drumul anul trecut primului agregat de pompare şi am putut iriga primele suprafeţe de teren”, a precizat ministrul Daea.

Te-ar putea interesa și: