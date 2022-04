Când va primi România primele gaze din Marea Neagră? Nicolae Ciucă: „Avem posibilitatea să se întâmple la jumătatea acestui an”

Așadar, premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat la Radio România Actualităţi ce rol va avea Legea offshore, în contextul crizei economice generate de pandemie și amplificate de creșterile recente de prețuri.

„Pentru partea de asigurare a independenţei energetice, la nivelul coaliţiei am luat decizia să ne asumăm Legea offshore. România nu este o ţară care să fie foarte afectată de lipsa resurselor, lipsa surselor de energie şi gaze, România are potenţial în ambele domenii şi de aceea aici venim cu două componente: una este să ne înscriem în programele Uniunii Europene, pentru a dezvolta noi surse de energie şi aici avem ca obiectiv să dezvoltăm sursele de energie regenerabilă, iar în ceea ce priveşte independenţa pe resursa de gaz faţă de Federaţia Rusă, am decis ca prin această lege să asigurăm stabilitate şi predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu”, a declarat Nicolae Ciucă.

Există posibilitatea ca autoritățile să asigure 1 miliard de metri cubi de gaze anual prin această investiţie

De asemenea, premierul a subliniat că există posibilitatea ca România să poată începe în scurt timp investițiile în perimetrul Neptun Deep.

„Astfel, există posibilitatea ca în scurt timp să putem să începem investiţiile în perimetrul Neptun Deep şi să asigurăm exploatarea gazelor din Marea Neagră. Totodată, asigurăm exploatarea gazelor de pe teritoriul naţional de la mare adâncime, această investiţie putând să asigure gaze începând cu anul 2024. Din Marea Neagră avem posibilitatea să primim primele gaze la jumătatea acestui an, există deja o investiţie făcută de Black Sea Oil and Gas şi au semnat deja documentele de recepţie, existând posibilitatea să putem să asigurăm 1 miliard de metri cubi de gaze anual prin această investiţie şi, desigur, la sfârşitul anului 2026, începutul lui 2027 să avem primele gaze din perimetrul Neptun Deep”, a completat Nicolae Ciucă.