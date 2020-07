„Finally!

A aparut in MO o modificare mult-asteptata a Legii 31/1990, si anume eliminarea interdictiei de a fi asociat unic in mai mult de o companie, precum si a interdictiei ca o firma cu asociat unic sa poata fi asociat unic in alta companie.

Aceste interdictii, incluse inca din 1990 in L 31 (nimeni nu stie exact de ce!), au produs de-a lungul timpului foarte multe incurcaturi investitorilor seriosi, au facut mai dificile si mai scumpe tranzactiile de m&a si au ingreunat activitatea holdingurilor, absolut degeaba!

Nu am inteles si nici nu voi putea intelege de ce a fost atata retinere in a promova aceasta masura si nici de ce a fost nevoie de atata opozitie atunci cand ea a fost in sfarsit adusa in Parlament…

Felicitari deputatului Claudiu Nasui pentru initiativa si perseverenta!”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

Următoarea restricție este eliminată

„ps1. Pe langa eliminarea acestei interdictii, Legea 102/2020 (in vigoare de azi), aduce si 2 alte bonusuri:

– se elimina restrictia cu privire la numarul de firme ce pot functiona la aceeasi adresa (in teorie, asta ar putea genera ceva probleme cu evaziunea, in practica insa restrictia – introdusa prin 2010, nu a redus deloc evaziunea, ceea ce arata ca alt gen de masuri sunt necesare aici, ex informatizare);

– se elimina avizul de la asociatia de locatari, daca nu se desfasoara activitati comerciale la sediu.

ps2. Pe cand si eliminarea perioadei de opozitie de 30 de zile la transferul partilor sociale? Si asta e o masura introdusa prin 2010, tot in numele luptei impotriva evaziunii, pe vremea cand ANAF era condusa de un alt arhanghel al „luptei” cu evaziunea, masura care nu a ajutat deloc la reducerea evaziunii dar obliga antreprenorii si pe avocatii lor la tot felul de artificii pentru a evita aceasta bariera complet inutila in tranzactiile oneste de m&a (ca pentru hoti oricum bariera este, a fost si va fi complet degeaba…)”, a adăugat acesta.