Update: Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat azi un contract de 1,6 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde de lei sunt finanțare rambursabilă.

Banii vin ca soluție pentru problemele de termoficare cu care se confruntă bucureștenii de ceva ani buni.

Mai precis, premierul Ludovic Orban a anunțat că marți va fi semant contractul pe fonduri europene pentru reabilitare rețelei de distribuție termică. Mai mult decât atât, acesta a nu s-a putut abține din a face un comentariu la adresa fostului primar general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Din păcate, în ultimii 12 ani, la Primăria Capitalei au exercitat funcția de primari oameni care au fost străini de problemele Capitalei, oameni care au promis autostrada suspendată sau reducerea la jumătate a facturilor.

În cadrul cooperării dintre primărie și guvern are loc azi semnarea contractului pe fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de distribuție termică. (…) E nevoie de investiții mari pentru eficientiza producerea de energie termică”, a declarat Orban.

Nicușor Dan a participat și el la eveniment

Alături de premierul Ludovic Orban s-a aflat și primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan. Acesta a anunțat în cadrul evenimentului de semnate a contractului de finanțare pentru reabilitarea sistemului de termoficare că 22% din rețea va fi reabilitată.

„Semnam azi contractul de finantare pentru reabilitarea sistemului de termoficare.22 la sută din reţeaua de termoficare va fi reabilitată. Din 2016 pana in 2020 nr de avarii a crescut la 1300 de la 420. Pierderea de eficienta pe energie termica a crescut. A crescut considerabil cantitatea de apa . O sa avem 3 mari imbunatatiri: imbunatatirea calitatii caldurii si a apei calde, reducerea pierderilor si reducerea poluarii atmosferice. Acesta este obiectul contractului de azi”, a declarat Nicuşor Dan.

Gabriela Firea a reacționat dur

La aflarea celor spuse de către premier, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care spune că Orban a blocat intenționat, timp de jumătate de an, contractul de finanțare cu fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de termoficare.

„Hotie pe fata! Furt la drumul mare! Sabotaj al bucurestenilor! Orban a blocat jumatate de an intentionat contractul de finantare cu fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare, in valoare de 330 mil euro, la care am muncit, impreuna cu echipa mea, timp de 4 ani! Doar ca sa se semneze azi acest contract, in campania electorala! OrBAN, ministrul Fondurilor Bolos – unealta odioasa – si primarul dreptei unite – la care nu ma asteptam sa-si inceapa activitatea acceptand sa confiste munca mea si a echipej mele -, nu au niciun merit!”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.