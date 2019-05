„Punctul de pensie a crescut de la 871 de lei la 1.100, deci cu 26%. Anul acesta în august-septembrie, va crește la 1.265, adică o creștere cu 45%. Ce au făcut ei? Au impozitat pensiile. Au vrut să le taie, CCR a spus că e neconstituțional să diminuezi pensiile, dar nu s-au potolit și le-au impozitat.

Noi am eliminat CASS la toate pensiile, pensiile sub 2.000 au impozit zero, cele peste 2.000, impozit 16% și 10%.”, a transmis liderul PSD, Liviu Dragnea.

Te-ar putea interesa și: