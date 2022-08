Mai precis, Ioana Simion spune că s-a decis să retragă cererea de divorț deoarece nu a vrut să-și facă păcate.

„Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro

Anterior, Ioana Simion a spus că dorința lui Ilie Năstase este ca ea să-i rămână alături „până la sfârșit”.

„Dorința lui este să rămân alături de el până la sfârșit. Dacă nu ar fi iertarea și uitarea, nu știu, pentru mine este foarte important să iert anumite lucruri, să pot merge mai departe. A făcut câteva schimbări, în bine. A avut libertate din partea mea întotdeauna, doar că îl simțeam. Mai avea anumite chestii, de respect. Nu a mai ieșit în cluburi, nu…și eu i-am spus că dacă asta își dorește, să meargă, să facă ce vrea el, ce îi place lui. Până acum a fost cuminte, nu am simțit nimic care să mă deranjeze”, a mai spus Ioana Simion la Antena Stars.

Ioana Simion a avut două tentative de divorț

Amintim că Ioana Simion a avut două tentative de divorț, însă de fiecare dată s-a răzgândit. Soția lui Ilie Năstase nu s-a ferit niciodată să vorbească despre certurile pe care le avea cu partenerul ei.

În altă ordine de idei, partenera lui Ilie Năstase a mai spus că își dorește să-l țină departe de persoanele care ar avea gânduri și intenții ascunse.

„Lucrurile au cam rămas așa. Acum, nu știu ce să spun. Am obosit să mă lupt cu hienele din jurul lui! Vreau să îl țin departe de oamenii cu gânduri ascunse. Eram deranjată… Eu v-am mai spus că oamenii frumoși și curați la suflet, eu îi accept. Eu am trăit altfel, trebuie să recunosc. Ce văd în jurul meu acum, mă îngrozesc. Sunt momente când la mine nu prea mă mai gândesc și foarte rău”, a spus în trecut Ioana Simion.