Simona Halep încheie anul 2023 cu emoții mari și cu speranță-n suflet. Nu mai poate dormi noaptea și simte mereu un gol în stomac din cauza emoțiilor acumulate. De peste un an de zile așteaptă un verdict favorabil. Totuși, în ciuda emoțiilor neconstructive, nu vrea să ia în considerare „scenariul extrem”.

Indiferent de verdictul final, ea vrea să se întoarcă pe terenul de tenis. Nu îi pasă prea mult ce vârstă va avea când se va reîntoarce în circuitul profesionist, totuși, nu știe cum se va schimba corpul ei peste trei ani.

„Aștept verdictul de peste un an. Nu mai dorm bine noaptea. Fiind o persoană care se consumă mult, eu, oricum, aveam mari emoții înaintea fiecărui meci, de parcă aveam un gol în stomac. Acum, în acest an, din cauza suspendării, am fost așa în fiecare zi.

Prefer să nu iau în considerare scenariul extrem, cel rău. Ar fi un dezastru. Mai ales pentru că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot știi ce se va întâmpla peste trei ani, cum se va schimba corpul meu.

Visul meu e să mă întorc pe teren, indiferent de vârstă. Pentru că vreau să fiu pe teren și să-mi închei cariera, așa cum îmi doresc eu. Și cred că merit asta pentru munca depusă în toată viața mea și pentru felul în care m-am dedicat tenisului.

Dar ar fi un dezastru să stau 4 ani departe de tenis… De aceea, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Sunt gata să mă lupt! Nu mă dau bătută așa de ușor ”, a declarat ea în cadrul unui interviu acordat pentru Paris Match.