Decizia vine după ce Simona Halep a participat recent la un turneu demonstrativ în Abu Dhabi, World Tennis League, unde a arătat o formă bună pe teren. Cu toate acestea, durerile resimțite ulterior au determinat-o să își amâne revenirea oficială în circuitul WTA.

Halep a primit wildcard-uri pentru Auckland și Australian Open, ceea ce părea o oportunitate excelentă de a începe anul 2025 cu meciuri importante. Totuși, accidentările au împiedicat-o să participe, semnalând că sportiva încă nu este pregătită să revină pe deplin în competițiile oficiale, notează Tennis up to date.

Jurnaliștii americani de la tennisuptodate.com au remarcat ghinionul cu care Simona Halep se confruntă în încercarea de a reveni în circuit. Ei au menționat și criticile sportivei la adresa unor colegi precum Jannik Sinner și Iga Swiatek, pe care i-a acuzat de tratament preferențial în cazuri de dopaj. Halep a susținut că ar exista standarde duble în abordarea acestor situații.

Sportiva a transmis un mesaj pe contul său personal de Instagram, explicând decizia de a se retrage de la cele două turnee:

„Salutare, prieteni! Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să fac un mic anunț. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wildcard-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată.

Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a scris Halep pe contul ei personal de Instagram.