Simona Halep a declarat că, după ce a jucat la Abu Dhabi, a resimțit din nou dureri la genunchi și la umăr. De aceea, ea și echipa sa ei convenit că cel mai bine este să nu participe la Auckland și Australian Open. Românca le-a mulțumit organizatorilor pentru wild card-urile acordate, exprimându-și regretul că nu va putea participa.

„Vă salut, prieteni. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă dau o mică veste. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată”, a postat sportiva pe InstaStory.