Americanii de la Tennis World USA au publicat un articol favorabil pentru tenismena noastră și spun că ea trebuie sa afle de urgență un verdict clar. „Simona Halep merită să știe care va fi soarta ei! E cu adevărat incredibil ce i se întâmplă!”

Halep a ajuns acum pe locul 1140 în ierahia WTA și mai are doar 10 puncte, pe care le va pierde după US Open 2023, turneu programat în perioada 28 august – 10 septembrie.

Americanii consideră că așteptarea interminabilă a campioanei noastre nu are nicio logică și sunt convinși că „Simo” merită să afle rapid verdictul.

Tenismena a fost auditată de tribunalul Sport Resolutions acum două luni și de atunci este tăcere totală. Verdictul s-a amânat, iar românca a decis să rupă tăcerea. Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros îi asigură pe fani că e nevinovată. Ea a transmis că marea ei dorință este revenirea pe teren.

”Faptul că oamenii au fost alături de mine și m-au susținut atât de frumos mi-a dat putere. Am citit toate mesajele lor, am simțit căldura sufletească. Vreau să le mulțumesc și să îi asigur că sunt nevinovată, că nu am luat absolut nimic, nu am făcut nimic necinstit în tenis.

Sper să vină ziua în care mă voi întoarce pe teren și voi juca tenisul pe care l-am jucat toată viața mea, cu mare drag și cu mare pasiune. Și să ne bucurăm împreună de alte rezultate, dacă voi mai fi capabilă!”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport.