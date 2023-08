Simona Halep primeşte lovitură după lovitură în acest an. Suspendată pentru dopaj, cu un verdict ce se tot amână şi fără posibilitatea de a mai participa la turneele de tenis, campioana din România a mai primit o veste proastă.

Este vorba despre veniturile din tenis ale Simonei Halep, care s-au prăbuşit în 2023. Tocmai din acest motiv, jurnaliştii americani de la Forbes nici nu au mai inclus-o pe româncă în topul milionarilor din tenis.

În 2020, Halep era pe locul 4 în clasamentul celor mai mari venituri din circuitul WTA şi pe locul 10 în ierarhia veniturilor din tenis (masculin şi feminin).

Atunci, ea câştiga 10,9 milioane de dolari, 6,9 milioane de dolari fiind banii câştigaţi la turneele de tenis, iar restul de 4 milioane de dolari provenind din sponsorizări.

Anul acesta însă, Simona Halep a fost ştearsă de pe listă, având în vedere că nu a câştigat niciun ban de pe urma turneelor de tenis organizate la nivel mondial. Mai mult, în 2023 ea a pierdut şi multe dintre contractele de publicitate, în urma acuzaţiilor de dopaj.

În Top 10 alcătuit de Forbes, regăsim cinci jucătoare de tenis şi cinci participanţi din circuitul ATP.

Clasamentul este condus de sârbul Novak Djokovic (nr 2 ATP), cu venituri totale de 38,4 milioane de dolari (13,4 milioane din premii şi 25 milioane din sponsorizări).

El este urmat de Carlos Alcaraz (nr 1 ATP), cu 31,4 milioane de dolari (11,4 milioane din premii şi 20 milioane din sponsorizări). Podiumul este încheiat de numărul 1 din tenisul feminin, poloneza Iga Swiatek, cu venituri de 22,4 milioane de dolari (8,4 milioane din premii şi 14 milioane din sponsorizări).

Celelalte rivale ale Simonei Halep din acest Top 10 sunt Emma Răducanu, Coco Gauff, Naomi Osaka şi Jessica Pegula.

