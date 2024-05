Mugur Isărescu, conducătorul Băncii Naţionale a României, a afirmat miercuri că oprirea finanţării deficitului nu este o soluţie viabilă. Declarațiile sale vin în contextul acuzaţiilor aduse Guvernului că se împrumută pentru a acoperi deficitul bugetar.

El a subliniat că o astfel de acţiune ar avea consecinţe grave asupra economiei şi a ţării în ansamblu.

Miercuri, Isărescu a avertizat că întreruperea finanţării deficitului de către Guvern ar conduce la diverse crize, inclusiv cele economice şi politice.

Isărescu a adăugat că a trăit astfel de evenimente în anii ’90, când, deşi datoria externă era minimă sau inexistentă, era dificil să se găsească fonduri pentru acoperirea deficitului bugetar.

„Aud discuţii în public că problema este faptul că Guvernul se împrumută. Ce înseamnă dacă Guvernul nu ar putea să se împrumute şi nu ar finanţa deficitul? Înseamnă criză nu numai financiară, înseamnă criză economică, criză socială, criză politică. Eu am trăit aceste evenimente în anii ‘90, când nu aveam nici datorie externă atunci sau era foarte mică şi umblam disperaţi să găsim bani ca să finanţăm deficitul bugetar care oricum era mai mic. Au fost ani extrem de grei”, a mai afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a indicat că soluţia nu constă în oprirea finanţării deficitului, deoarece aceasta ar avea consecinţe grave pentru economie şi pentru ţară.

El a sugerat că soluţia constă în reducerea deficitului fiscal atât prin diminuarea cheltuielilor, cât şi prin creşterea veniturilor.

Isărescu a remarcat că aceste opţiuni sunt dificil de realizat de către Guvern. De asemenea, el a menţionat că se continuă eforturile pentru a reduce inflaţia treptat, evitând aplicarea unor măsuri bruşte care ar putea afecta economia şi ar putea genera o recesiune, mai ales într-un an electoral.

„Soluţia nu este să opreşti finanţarea deficitului. Asta ar însemna un şoc teribil pentru economie şi pentru ţară. Soluţia este să reduci deficitul fiscal şi pe partea de cheltuieli, şi pe partea de venituri, în ambele părţi. Astea sunt opţiunile pe care trebuie să le facă Guvernul şi observaţi că se fac foarte greu. Încercăm în continuare să dăm inflaţia treptat în jos, nu bruscăm economia, nu apăsăm brutal pe frână, pe politica monetară, să nu creăm o recesiune pentru că asta ne mai trebuie într-un an electoral”, a mai transmis guvernatorul BNR.

El a menţionat că în contextul unui deficit fiscal semnificativ, o recesiune nu reprezintă o soluţie viabilă pentru ţara noastră. El a explicat că o recesiune agravează situaţia fiscală şi, în consecinţă, are un impact negativ şi asupra inflaţiei.

Mugur Isărescu a fost întrebat despre evaluarea sa cu privire la riscul asociat deficitului bugetar într-un an electoral. De asemenea, a fost întrebat și despre perspectiva evoluției fiscale-bugetare, inclusiv impactul asupra inflației.

„Impactul este important, este poate cel mai important impact asupra inflaţiei, dar Banca Naţională lucrează cu datele care există. Nu ne apucăm să facem proiecţii sau decizii de politică monetară în afara realităţii. De aceea suntem şi mai prudenţi când coborăm rata de politică monetară, trebuie să fim într-un fel contraciclici până la momentul în care nu creăm o recesiune, într-adevăr, nu vrem acest lucru, dar să ţinem mai strâns politica monetară. Este absolut necesar şi încurajăm pe căile pe care putem să le avem şi noi, guvernul să facă această corecţie fiscală, dar este greu, recunoaştem, într-un an şi electoral şi cu aceste discuţii nesfârşite despre cum să se facă corecţia fiscală”, a afirmat Isărescu.

Isărescu a subliniat că ajustarea fiscală nu poate fi realizată exclusiv prin reducerea cheltuielilor.

”Corecţia fiscală nu va fi uşoară, nu se poate face numai pe partea de cheltuieli. În momentul în care ai venituri sub 27% şi spui numai că ponderea salariilor, bugetarilor sunt ca pondere cele mai mari din Europa, nu ai în vedere un lucru esenţial, că sunt cele mai mari pentru că 27% este cel mai mic din Europa.

Deci discuţiile după mine vor fi relativ dificile. Eu am participat la corecţii fiscale de câteva ori, inclusiv în calitate de premier. Mi-aduc aminte că în anul 2000 am încercat şi eu să fac nişte corecţii fiscale, să tai de ici, de colo. Şi am văzut că mi s-au părut cam mari la Ministerul de Interne. Ia mai corectaţi puţin aici.

Şi a venit un reprezentant al Ministerului de Interne şi ne-a spus haideţi, domn’ premier, ce vreţi să facem să alergăm după hoţi cu bicicletele sau pe jos? N-avem nici bani de benzină. Ei cu bolid şi noi cu bicicleta. Deci atenţie mare la încercarea de a tăia numai pe partea de cheltuieli şi făcând comparaţii care nu sunt potrivite. Mai mult nu pot să spun, într-un an electoral, am spus deja multe.

Am spus-o pentru că am fost şi eu premier şi ştiu cât de greu este să faci o corecţie fiscală”, a mai declarat Mugur Isărescu.