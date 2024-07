România s-a confruntat cu un deficit mare din anul 2020

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a mărturisit că România se confruntă cu un deficit mare începând cu anul 2020, când a fost mascat sub cheltuielile pentru pandemia provocată de coronavirus. Potrivit spuselor sale, dacă nu s-ar oferi în continuare stimulente de diferite feluri pentru economia țării, România s-ar putea confrunta cu recesiunea.

10% din PIB înseamnă sprijinul care se dă în fiecare an economiei şi populaţiei. Cu aceşti bani este stimulată economia, an de an.

„Vorbim de deficit mare începând cu anul 2020 când s-au scăpat frâiele deficitului, 2020 – mascat sub cheltuielile pentru pandemie, în fapt (…) cheltuieli care nu au făcut decât să umple buzunarele unora. Un deficit de 9.6% la cash. Într-o economie în curs de dezvoltare, când opreşti apa, o să ai o cădere (…) noi nu suntem încă o economie care să respire singură”, a declarat Câciu, marți seară, în cadrul unei intervenții TV.

Întrebat dacă gaura din bugetul statului este mai mare decât anul trecut, Adrian Câciu a spus: „Dacă mă raportez la structura deficitului, eu spun că suntem mai sustenabili decât anul trecut. Deşi, nominal, este mai mare…”.

E imposibil să ajungem la un deficit de 3%

În aceeași zi, premierul României, Marcel Ciolacu, a vorbit despre deficitul bugetar al României. Banca Mondială a împrumutat țara noastră pentru acoperirea sa. România nu este singurul stat care traversează o perioadă de dezvoltare accelerată.

Din punctul său de vedere, aceasta este cea mai importantă perioadă pentru țară, până la finalizarea exercițiului financiar actual și a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Eu știu că anul trecut am luat niște măsuri și ne-am încadrat în deficitul asumat cu Comisia. În acest moment, acordul pe care l-a avut România semnat de un prim-ministru al României a semnat pentru trei ani. În trei ani era aproape imposibil ca România să ajungă la un deficit de 3%”, a spus el într-o conferință de presă.

În opinia sa, până acum, s-au alocat aproximativ 58 de miliarde de lei, adică peste 11 miliarde de euro, exclusiv pentru investiții. Banca Mondială a acordat un împrumut pentru acoperirea deficitului. Instituția bancară a evaluat ritmul de dezvoltare al României și nu a considerat că reprezenta un risc pentru plasamentele sale în țară.