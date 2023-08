Simona Halep, coşmar uriaş în 2023. Se întâmplă pentru prima oară în cariera sa

Simona Halep trăiește un deja vu de câteva luni! Jucătoarea de tenis a mai trecut prin același coșmar și în 2021, însă la o scară mult mai mică. Ea nu a ratat niciun turneu de Mare Şlem în cariera sa de jucătoare profesionistă până în sezonul 2021, când a suferit o dublă ruptură musculară la gamba stângă, în meciul de tenis împotriva Angelique Kerber, de la Roma (Italia).

Două sezoane mai târziu, dezastrul este mult mai mare pentru Simona Halep. Vorbim deja despre prima stagiune din cariera ei în care nu a participat la niciun turneu de Mare Şlem. Totul se întâmplă din cauza acuzațiilor de dopaj care i-au fost aduse.

Simona Halep ar putea fi complet nevinovată

Simona Halep ar putea fi complet nevinovată în contextul în care Roxadustat se găsește într-un supliment alimentar legal. Informația respectivă a fost dezvăluită de Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

„Mi se pare inacceptabil să dureze atât de mult procesul lui Halep! Este viața unui jucător… Nu cunosc speța, respect procedurile, dar mi se pare că este nepermis de lungă pauza. Substanța respectivă se găsea într-un supliment alimentar legal”, a spus el în cadrul podcastului „Prietenii lui Ovidiu” de pe canalul de YouTube „Gazeta Sporturilor”.

Simona Halep se bucură de vacanța de vară

În timp ce fanii ei și presa sportivă așteaptă cu nerăbdare verdictul final în cazul procesului ei, Simona Halep s-a relaxat prin străinătate. Jucătoarea de tenis s-a bucurat de vacanța de vară în Capri, Italia.

Duminică, 20 august 2023, vedeta a încheiat săptămâna postând un videoclip superb pe contul ei de Instagram. În acel videoclip, ea apare pe un yacht, într-un costum alb cu dulgi albastre, admirând liniștită peisajele superbe din Capri. La descriere, vedeta a scris „Capri, hai il mio cuore”, care înseamnă „Capri, ai inima mea” în limba italiană.

Pe fundalul videoclipului, ea a atașat o melodie de dragoste în limba italiană: „Ti amo” de Giovanni Zarrella. În rândurile următoare, puteți citi câteva dintre versurile melodiei, traduse în limba română: „Te iubesc, eu sunt. / Te iubesc, în adâncul sufletului, un bărbat. / Care nu are răceală în inimă / În pat, eu comand. /Dar tremur în fața pieptului tău. / Te urăsc și te iubesc / Este un fluture care moare / Își flutură aripile / Și dragostea care se face în pat / (Te iubesc, te iubesc) / Ia-mă, cealaltă jumătate a mea / (I love you, I love you) / Mă întorc la ea astăzi / (Te iubesc, te iubesc) / (Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc)”