„În transportul feroviar, noi aveam înainte de criză, sau în condiţii normale să spun aşa, în România circulau aproximativ 600 de trenuri de marfă, din care jumătate aparţin CFR Marfă, operatorul de stat. În prezent, sub 10% din capacitatea de transport marfă pe calea ferată este afectată. Practic, s-au redus cantităţile. S-a redus foarte puţin numărul de trenuri. În schimb, la transportul de persoane, astăzi, ultima raportare pe care am primit-o arată destul de îngrijorător: 30% din trenuri au fost suspendate, vorbim de peste 500 de trenuri de călători suspendate în acest moment din cele 1.760 câte circulau în condiţii normale. Asta, raportându-ne la CFR Călători, operatorul de stat, care are cam 80% din piaţă, automat ne duce la pierderi semnificative, importante. În primele zile din aprilie, în ultima raportare pe care am analizat-o, veniturile CFR Călători au scăzut cu 75%”, a menţionat ministrul, la Realitatea Plus.

Vor trebui luate măsuri serioase post-criză

„Noi trebuie să luăm măsuri acum, în timpul crizei – şi post-criză -, dar în timpul ei, cât situaţia de urgenţă va fi menţinută. Noi am luat deja măsuri, am trimis în concedii de odihnă, în telemuncă personalul TESA care poate să lucreze de acasă, se lucrează 4 zile pe săptămână din 5, am trecut deja la şomaj tehnic pentru o parte din personal, dar, sigur, va trebui să intervenim cu măsuri sectoriale pe fiecare mod de transport, şi rutier, feroviar şi aerian. Naval, deocamdată nu, acolo lucrurile se desfăşoară în parametrii normali. Să luăm măsuri, astfel încât să menţinem şi transportul de persoane şi transportul de mărfuri pe feroviar, pentru că este cel mai curat (…) Această criză se va termina mai devreme sau mai târziu, noi ne dorim cât mai repede cu putinţă, şi transportul pe calea ferată trebuie să fie încurajat, investiţiile pe calea ferată trebuie să continue, astfel încât să modernizăm calea ferată, să modernizăm materialul rulant, vagoane, locomotive noi, să dezvoltăm calea ferată în perioada post-criză”, a susţinut Lucian Bode.

Nu există probleme în aprovizionarea cu marfă în orașele carantinate

„Nu există probleme în aprovizionarea cu marfă, există reglementări foarte clare stabilite în ordonanţele militare cum se realizează transportul de persoane. Şi aici lucrurile, din punctul nostru de vedere, sunt foarte clare. Am suspendat transportul de persoane, transportul intra-judeţean în Suceava. Am suspendat tot ce înseamnă curse regulate, transportul feroviar de persoane. Sunt afectaţi în jur de 400 de colegi de la CFR Călători care, din acest motiv, sunt în şomaj tehnic de câteva zile. Deci, pe transportul de marfă, repet, nu avem niciun blocaj, avem reguli foarte clare, cu respectarea tuturor regulilor sanitare impuse de Direcţiile de Sănătate Publică, impuse de autorităţile statului, şoferii de autocamioane având echipament de protecţie”, a adăugat Bode.