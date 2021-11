Varianta Omicron a coronavirusului a pus deja pe jar întreaga planetă, multe ţări luând deja decizii în speranţa limitării răspândirii acesteia.

Ce spune Alexandru Rafila despre varianta Omicron: Mai mult nu cunoaștem și o să aflăm peste 2-3 săptămâni

Ministrul Sănătăţii din România, Alexandru Rafila, a venit cu o reacţie după declaraţiile făcut de medicul sud-african ce cataloga simptomele infectării cu această nouă variantă drept “neobişnuite, dar uşoare”.

Profesorul Rafila consideră că oboseala extremă nu poate fi catalogată drept un simptom uşor. În plus, deocamdată se ştie doar că Omicron se transmite foarte repede, însă o analiză completă va putea fi făcută abia peste 2-3 săptămâni, pentru că noua variantă a fost identificată de foarte puţin timp.

“Oboseala extremă nu este un simptom foarte ușor. Varianta a fost identificată pe 24 noiembrie, deci de foarte puțin timp. (…)

Noi vorbim despre o variantă de preocupare, care este importantă din trei puncte de vedere: fie se transmite foarte repede, fie produce simptome diferite față de variantele anterioare, fie anticorpii pe care îi avem după o infecție anterioară sau după vaccinare nu mai neutralizează.

Din cele trei noi cunoaștem doar una, faptul că se transmite foarte repede. Atât cunoaștem. Mai mult nu cunoaștem și o să aflăm peste 2-3 săptămâni dacă anticorpii pe care îi avem după vaccinare sau după boală sunt sau nu sunt neutralizați față de această variantă și când o să fie un număr suficient de cazuri, pentru că vorbim despre vreo 200 de cazuri, o să putem să avem un răspuns”, a declarat, duminică, șeful de la Ministerul Sănătăţii.

“Asta ar fi vestea bună, dar nu putem pleca de la această premisă și să lăsăm garda jos”

Alexandru Rafila este de părere că am putea avea parte şi de veşti bune, având în vedere viteza cu care se răspândeşte varianta Omicron, însă asta nu trebuie să însemne, sub nicio formă, că putem lăsa garda jos. “Noi nu am acționat isteric, am reacționat rapid, așa cum ne-a recomandat Centrul European de Control al Bolilor”, a adăugat oficialul, potrivit România TV.

“Eu înțeleg și are dreptate dintr-un punct de vedere d-na doctor. În general, cu cât avansează în timp o tulpină virală de multe ori scade patogenitatea. Asta ar fi vestea bună, dar nu putem pleca de la această premisă și să lăsăm garda jos.

Noi nu am acționat isteric, am reacționat rapid, așa cum ne-a recomandat Centrul European de Control al Bolilor. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost carantinarea pasagerilor care vin din Africa”, a mai precizat Alexandru Rafila.

Raed Arafat: În final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o oprească

Şeful DSU, Raed Arafat, a atras şi el atenţia că nu vor putea scăpa de varianta Omicron. Ea „va ajunge peste tot”, în ciuda măsurilor şi restricţiilor impuse de ţările lumii. Tot ce putem face, în acest moment, este să amânăm apariţia ei în România.

„În final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o oprească, am văzut asta când a început pandemia în China. Singurul lucru care se face acum este întârzierea răspândirii și cumpărarea de timp până aflăm dacă răspunde la vaccin, nu răspunde la vaccin, dacă e mai ușoară, dacă impactul ei pe sănătate e mai grav.

Deci, astea toate sunt acum lucruri care se analizează de către specialiști, pentru a veni cu concluziile lor în următoarele săptămâni”, a declarat Raed Arafat.