Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,15%, la 8.426,66 puncte.

BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a scăzut cu 0,17%, în timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a închis pe plus cu 0,08%. Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a consemnat un avans de 0,20%.

Indicele BET-NG, care măsoară evoluţia celor 10 companii energetice şi de utilităţi, s-a apreciat cu 0,66%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis în scădere cu 0,01%.

Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Băncii Transilvania au generat tranzacţii în valoare de 4,52 milioane de lei, urmate de titlurile SNTGN Transgaz, cu 2,58 milioane de lei, şi de cele ale Fondului Proprietatea, cu 2,10 milioane de lei.

Cele mai bune și mai proaste evoluții

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Bermas SA, în creştere cu 12,14%, Sinteza SA (+6,84%) şi Socep (+6,36%).

Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de titlurile Comelf SA (-13,22%), Compa SA (-3,33%) şi Fondul Proprietatea (-2,55%).

Ședința de miercuri a înregistrat o creștere

Bursa de la Bucureşti a înregistrat în şedinţa de miercuri o creştere de 0,27%, dinamică reflectată prin prisma indicelui principal BET şi susţinută în principal de acţiunile Băncii Transil­vania (plus 1,21%), BRD SocGen (plus 1,04%) şi Electrica (plus 0,94%).