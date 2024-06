Valeriu Zgonea a afirmat că România este într-o transformare digitală unică și inevitabilă, marcând un punct de cotitură major.

El a subliniat importanța infrastructurii digitale pentru o integrare mai bună și pentru reducerea decalajelor sociale, menționând responsabilitatea ANCOM de a asigura că această infrastructură satisface nevoile și intențiile actuale ale societății românești.

O Românie digitală fără infrastructură digitală nu există şi rolul nostru ca reglementator este să ne asigurăm că această infrastructură de care toată lumea beneficiază corespunde nevoilor şi intenţiilor pe care societatea românească le are în acest moment pentru a recupera nişte decalaje, dar în acelaşi timp, pentru a deveni mult mai bine integrată”, a spus Zgonea.

Șeful ANCOM a susținut că românii ar trebui să aibă o prezență mai puternică în Uniunea Europeană, exprimându-și opinia că trebuie să își apere interesele și să influențeze direcția politicilor europene, în special în ceea ce privește Europa digitală și poziția României în această privință.

„Eu, personal, consider că noi, românii, trebuie să avem un punct de vedere mult mai bine exprimat la nivelul Uniunii Europene, mai vocal, pentru că ar trebui să ne apărăm într-un fel interesele şi să putem să exprimăm această viziune pe care o avem şi să schimbăm un pic direcţia pe care această Carte Albă, poate, o transmite către toate statele-membre.

El a subliniat că acest demers contribuie la agenda strategică discutată de Consiliu în acele zile. Pentru ei, aspectul esențial este funcția pe care România o va obține în Comisia Europeană și rolul său în poziționarea unui personaj.

El a accentuat capacitățile naționale de a adăuga valoare gândirii strategice, permițând României să influențeze în mod semnificativ în Uniunea Europeană, atât teoretic, cât și practic. Raportul Letta a subliniat importanța unei conectivități de calitate, fiabile și sigure pentru toți cetățenii și companiile din România, insistând asupra necesității accesibilității la aceasta în toate regiunile țării.

Acesta a subliniat că în raport există un aspect pe care nu-l consideră benefic: obligația ca toate statele membre să accepte concluziile fără a avea analize profunde și studii de impact pentru a ghida deciziile strategice în Europa.

El a adăugat că lipsa acestora poate duce la adoptarea unor direcții neoptime, precum în cazul Green Deal, unde se poate constata după un ciclu financiar că obiectivele au fost realizate doar parțial, cu doar 5% din promisiuni îndeplinite.

Valeriu Zgonea a criticat raportul Letta pentru că subliniază că implementarea tehnologiei 5G în Europa întâmpină dificultăți din cauza prioritizării rentabilității și eficienței investițiilor.

El a menționat că investitorii preferă să plaseze capitalul în sectoare cu un mare „return of investment”, cum ar fi platformele de streaming ca Netflix sau Disney, în loc să investească direct în infrastructura de rețea.

„Când vorbim de 5G, această conectivitate atât de necesară pentru saltul de la o Europă industrializată la Europa digitalizată pe fond şi recâştigarea competitivităţii mondiale a Europei, raportul Letta este destul de critic şi spune aşa: operatorii nu au bani, investitorii nu doresc să investească în tehnologia 5G.

Da, dar nu acesta este principalul motiv pentru că cel care are un fond de investiţii se gândeşte în primul rând la eficienţa ‘roiului’, la întoarcerea investiţiei pe care a făcut-o într-o companie şi în momentul în care el constată că produsul care generează multiplicabilitate este cel care utilizează reţeaua, şi nu reţeaua în sine.

Adică investim într-un ‘video on demand’, într-o companie ca Netflix, ca Disney, care aduce ceva către utilizatorul final şi bineînţeles îl consumă, iar preţul îi aduce de 5-6-7 ori un ‘return of investment’, pe când într-o companie de conectivitate ea depăşeşte 19% pe an. Atunci ne întrebăm de ce există acest raport şi ce se întâmplă? Motivul este strict legat de altceva: de o supra-birocratizare la nivelul statelor membre şi de proceduri administrative greoaie”, a arătat Valeriu Zgonea.