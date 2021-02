Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a spus la Digi24 că în momentul de față nu mai există nicio doză de vaccin de la Moderna, iar cele 79.000 care sunt programate să sosească săptămâna viitoare vor fi stocate pentru a fi folosite la rapel.

Anunțul lui Valeriu Gheorghiţă

„În acest moment, din dozele recepţionate de la Moderna, circa 78.000 de doze, peste 77.000 deja au fost administrate persoanelor care s-au programat la vaccinare. Pot să vă spun că în stocuri nu mai avem nicio doză de la Moderna. Urmează săptămâna viitoare să primim următoarea tranşă pe luna februarie şi ultima, de la compania Moderna, de aproximativ 79.000 de doze ceea ce înseamnă că nu le vom da pentru utilizare, ci vor fi stocate pentru a asigura rapelul. Este vorba de luna februarie”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

„În luna martie urmează să primim probabil în două tranşe diferite aproximativ 230.000 – 240.000 de doze, dar nu avem încă un calendar confirmat”, a mai precizat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare.

Numărul persoanelor vaccinate, mai mare decât numărul celor infectate

Coordonatorul campaniei de vaccinare a mai spus că, sâmbătă, numărul persoanelor vaccinate împotriva coronavirus va fi mai mare decât numărul celor infectați cu virusul.

„Într-un an de pandemie aproape, s-au înregistrat circa 774.000 de cazuri, cele raportate, desigur, iar în mai puţin de două luni de la debutul campaniei de vaccinarem astăzi avem 771.000 de persoane vaccinate, dintre care circa 550.000 sunt vaccinate cu a doua doză, deci practic cu schemă completă”, a spus Gheorghiță la Digi24.

Valeriu Gheorghiță a mai spus că la finalu acestui an putem spune că avem pandemia de coronavirus sub control.

”Cred că la sfârşitul acestui an vom putea aprecia că această pandemie va fi sub control. Din punct de vedere biologic, acest virus, dacă are timpul necesar să selecteze noi variante virale, acestea pot deveni la un moment dat dominante în circulaţie, însă este un motiv în plus să accelerăm campania de vaccinare”, a spus Valeriu Gheorghiţă la Digi 24.