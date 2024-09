Ea a postat un clip pe TikTok în care a explicat ce a fost atât de dezamăgitor pentru o vacanță all-inclusive. Ea a menționat că aceasta a fost prima și ultima dată când a vizitat Turcia, subliniind că nu va mai reveni niciodată într-un resort similar.

Aceasta consideră că pentru suma plătită, experiența a fost complet inacceptabilă, fiind nemulțumită în special de calitatea plajei și a mării.

„Prima oară în Turcia, dar și ultima, pentru că eu aici nu voi mai veni niciodată. Sau mai bine zis, poate nu voi mai veni niciodată într-un resort de genul. Pentru că, pentru cât am plătit, mi se pare inadmisibil. Este inadmisibil. Eu călătoresc, dar călătoresc pentru mare, călătoresc pentru plajă”, a spus ea.

Românca a declarat că aglomerația a stricat complet planurile sale și i-a afectat confortul. Deși a fost mulțumită de mare, plaja a fost dezamăgitoare pentru ea.

Ea a menționat că nu a mai întâlnit niciodată o asemenea situație și a fost informată că în Turcia turismul all-inclusive prevalează față de plajă. Totuși, a subliniat că nu călătorește doar pentru serviciile all-inclusive, ci pentru a se bucura de plajă și de mare.

Femeia a recunoscut totuși că serviciile resortului sunt de calitate. A explicat că, din perspectiva serviciilor, nu are nimic de reproșat. Însă, în ceea ce privește plaja, a menționat că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de situație și nu crede că va mai vedea vreodată ceva similar.

„Resortul? Nu am ce comenta din punct de vedere al serviciului. Dar din punct de vedere al plajei, mă scuzați, dar eu așa ceva n-am mai văzut și nici nu voi mai vedea în viața mea. Uitați aici”, a mai spus ea.

Întrebată despre motivele nemulțumirii sale, femeia a explicat că a plătit 10.000 de euro pentru o vacanță de două săptămâni, dar condițiile întâmpinate nu au fost conform așteptărilor.

Ea a spus că, deși gusturile sunt subiective, ea personal nu a fost mulțumită. A comparat costul vacanței cu alte destinații scumpe, precum Maldive, Zanzibar și Mauritius, unde a petrecut perioade similare cu același buget.

Deși resortul de 5 stele din Turcia oferă servicii excelente, femeia a criticat aglomerația de pe plajă, menționând că locurile sunt prea apropiate și că nu s-a putut bucura de relaxare din cauza supraaglomerării.

„Încep prin a vă spune că, bineînțeles, gusturile nu se discută. Cert este că mie nu îmi place. Și cu siguranță sunt persoane care poate le place și altele care nu le place. Dar eu să plătesc o grămadă de bani…10.000 de euro. Cu același buget am fost o săptămână în Maldive, am fost două săptămâni în Zanzibar și chiar am fost și două săptămâni în Mauritius.

Cu același buget, ok? Suntem în Turcia, suntem într-un resort de 5 de stele. Înțeleg că resortul este extraordinar, serviciile sunt extraordinare, tot ce pune la dispoziție. Dar dacă pe plajă ești călcată în picioare… Ești călcată în picioare, pentru că vin oamenii peste tine. Sunt locurile unul lângă celălalt”, a mai spus femeia.