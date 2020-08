Guvernul Orban ar putea fi demis astăzi, prin moțiune de cenzură, în camerele reunite ale Parlamentului. Totuși, un fost ministru vine cu o previziune incredibilă. Totul va fi un fiasco total. Nici măcar nu se va ajunge la votul final.

Va fi un fiasco total!

Fostul ministru, Miron Mitrea, anunță un scandal de proporții în Parlament astăzi. Se va ajunge ca moțiunea de cenzură să nici nu fie votată, din lipsă de cvorum. „Nu cred ca se va vota motiunea, pentru ca PNL spune nu intram in sala, la vot. PMP spune ca nu va intra in sala. USR-PLUS – nu intram. Cei de la putere nu intra in sala. Sunt matematic 235 de voturi.

UDMR spune ca ori intra si nu voteaza ori intra si ii lasa pe parlamentari sa voteze cum vor ei. UDMR nu anunta din timp si nu face jocuri parlamentare. Nu cred ca va vota pentru darea jos a Guvernului. Sunt 235 de voturi artimetice, dacă Opoziția strânge toti parlamentarii, si e nevoie de 233.

Nu cred ca se voteaza. E ultima zi de sesiune. Cred că va fi un fiasco”, a spus Miron Mitrea, analizând pozițiile partidelor parlamentare.

Mai mult, Mitrea susține votul nu va afecta pe nimeni. „Votul trebuie să se repete dacă nu va fi cvorum luni. Va fi o discutie indelungata. Probabil ca cei care au majoritatea o vor trece in sesiunea care incepe, iar PNL o va ataca din nou”, a mai spus Miron Mitrea, conform Realitatea PLUS.

Între timp, a apărut și primul forfait. Deputatul PSD de Arad, Adrian Todor a fost trimis în carantină 14 zile, fiind contact al unei persoane confirmate cu coronavirus, motiv pentru care va lipsi de la votul moțiunii, susțin surse din partid, conform Digi24.ro. Este însă singurul caz, cel puțin până la această oră. PSD susține că restul parlamentarilor vor fi în sală și vor vota.

În acest moment, calculele arată că PSD se bazează pe votul propriilor parlamentari, 193 la număr, pe cele 24 de voturi ale Pro România, 7 voturi de la ALDE și 9 voturi de la PPUSL. În total, ar fi vorba despre 233 de voturi, adică fix numărul necesar pentru a demite Guvernul.

Mai mult, social democrații au purtat negocieri și cu o parte dintre parlamentarii minorităților naționale, de unde speră să mai vină măcar 2-3 voturi. Moțiunea ar putea fi adoptată cu 235-236 de voturi, departe de previziunea optimistă a lui Marcel Ciolacu, cel care spunea că moțiunea va fi votată de 250 de parlamentari.