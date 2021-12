Omicron devine dominantă! Se întâmplă chiar săptămâna viitoare. Octavian Jurma trage semnalul de alarmă: Este cum nu se poate mai prost pentru noi

În acest context, Octavian Jurma susține că valul de infectări va fi amplificat şi de venirea sutelor de mii de români în ţară din vestul Europei.

„Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar 3 saptamani. Vorbim de o tara cat un continent, nu de o tara cat un stat de la ei. Dintre acestea in prima saptamana Omicron a avut o pondere de 0.7% si de 12.6% in a doua saptamana (dupa reajustare). Adica o crestere de 7x pe saptamana, deci o rata de dublare de aproximativ 2 zile. Si in SUA avem val peste val.

Romania intra maine in a 3-a saptamana de la detectarea Omicron. A inceput cu 1.23%, saptamana trecuta a avut 6.32% iar saptamana aceasta ma astept sa fie in jur de 25% (cu o rata de dublare conservatoare de 3.5 zile). E practic exclus ca Omicron sa se comporte atat de diferit in Romania fata de restul tarilor din emisfera nordica, deci diferenta poate fi atribuita mai interferentei politice.

Aceasta intereferenta s-a vazut atat din scaderea cu 100% ca numarului de secventieri in doar 2 saptamani (cand orice tara normala ar fi revenit macar la capacitatea maxima), cat si din lipsa de interes in raportarile SGTF (S-gene target failure, adica testele RT-PCR cu suspiciune mare de Omicron)”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Sunt zero șanse ca Omicron să nu se răspândească fulgerător

Potrivit celor scrise, sunt zero șanse ca „Omicron să nu se răspândească fulgerător prin zecile de mii de evenimente cu potențial de super-spreader care vor avea loc în perioada asta”.

„Dar sa vedem daca raportul VOC din saptamna aceasta ne rezerva suprize, sau confirma ca in Romania varianta Omicron merge cu frana de mana trasa ca sa nu tulbure relaxarea de sarbatori. Chiar si in acest ritm pe jumatate fata de restul lumii, Omicron va fi dominanta saptamana viitoare, cum nu se poate mai prost pentru noi. Sunt 0 (zero) sanse ca Omicon sa nu se raspandeasca fulgerator prin zecile de mii de evenimente cu potential de super-spreader care vor avea loc in perioada asta.

Ce urmeaza poate fi anticipat cu usurinta din atitudinea de la vama a compatriotilor nostri. Acestia vin din tari cu restrictii mult mai mari decat in Romania, dar acolo nici nu le-ar trece prin cap sa ameninte autoritatile ca nu au nici o intentie sa respecte carantina daca li s-a impus. Dar asta este anarhia sanitara, reguli pe cere nu le respecta nimeni, intr-o tara in care fiecare traieste dupa legea lui in pandemie…

PS. Raportarile despre „blandetea” Omicron sunt in continuare intre agonie si extaz (de la nici o diferenta fata de Delta pana la 50% mai putin letala decat Delta), respectiv nici un motiv obiectiv pentru ca un guvern sa fie relaxat in privinta valului Omicron”, a completat Octavian Jurma,