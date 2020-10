Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit la Washington cu omologul său american, secretarul de stat Mike Pompeo. În urma discuţiilor, şeful diplomaţiei române a anunţat că SUA îşi vor spori numărul de militari prezenţi în ţara noastră.

„România salută planurile SUA de a-și spori prezența militară în România”, a scris ministrul Bogdan Aurescu într-un mesaj pe Twitter.

„Am discutat despre cooperarea în domeniul apărării și eforturile comune pentru a consolida forța de apărare și descurajare a NATO pe flancul estic, inclusiv la Marea Neagră”, a precizat Aurescu. „România se angajează să continue alocarea de fonduri în apărarea strategică”, a mai subliniat acesta.

Subiectul sporirii prezenţei militare americane în România a fost pentru prima oară vehiculat în această vară, după ce Statele Unite a luat decizia relocării unora dintre militarii americani staţionaţi în Germania. În plus, Pentagonul a decis să facă din zona Mării Negre noua prioritate a strategiei de apărare în Europa.

#DefenseCoop We addressed 🇷🇴🇺🇸 defense coop. & joint efforts 2 stregthen @NATO defense&deterrence, cohesive approach of t/EasternFlank, incl at #BlackSea . RO is committed 2 continue strategic defense spending/ #BurdenSharing . Welcomed US plans 2 increase #MilitaryPresence in RO pic.twitter.com/vKNP72YNWv

Ministrul Bogdan Aurescu a discutat cu Mike Pompeo şi despre programul Visa Waiver. Includerea României în acest program ar permite cetăţenilor din ţara noastră să călătorească în Statele Unite fără vize.

„Am subliniat interesul major al României de a fi inclusă în programul Visa Waiver, dată fiind importanța întăririi legăturilor personale între oameni, dar și în domeniul afacerilor. Am căzut de acord să continuăm cooperarea și coordonarea viitoare pe acest subiect de interes comun, în beneficiul direct al cetățenilor noștri”, a precizat Aurescu într-un alt mesaj pe Twitter.

Securitatea energetică regională a fost un alt subiect abordat de către cei doi oficiali, în cadrul discuţiilor de la Washington. Şeful diplomaţiei de la Bucureşti a precizat că a discutat cu Mike Pompeo despre „modalități concrete” de a consolida securitatea energetică regională, gazoductul BRUA fiind printre soluţiile analizate în acest sens.

Cât despre implementarea tehnologiilor 5G, unde SUA şi-au exprimat în mod repetat îngrijorările cu privire la furnizorii şi echipamentele provenite din China, ministrul Aurescu a spus: „În ceea ce privește rețeaua 5G, am subliniat eforturile României pentru o legislație adecvată care să permită monitorizarea riguroasă a furnizorilor.”

Bogdan Aurescu şi Mike Pompeo au discutat şi despre „pași concreți” pentru cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare civile. Firme din Statele Unite se vor implica în realizarea reactoarelor 3 şi 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodă, dar şi în recondiţionarea unităţii 1. La proiectul de 8 miliarde de dolari vor mai participa şi companii din România, Franţa şi Canada.

Energy&cybersec are key pillars of 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership. We discussed concrete ways 2 enhance regional energy sec, incl developments on #BRUA & 🇷🇴🇲🇩 gas interconnection. On #5G, I stressed RO’s efforts twrds adequate legislation 2 allow rigurous screening of suppliers pic.twitter.com/LNNbCKWz9I

