Într-o postare pe pagine personală de Facebook, purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuţ Moşteanu a afirmat că a văzut în discursurile liberalilor la Congresul PNL rostogolirea unei informații false potrivit căreia USR PLUS se va întoarce la guvernare cu Florin Cîţu în funcţia de premier.

În acest context, Moșteanu susține că nu are decât un singur cuvânt de zis în fața liberalilor. Acesta exclude reîntoarcerea USR PLUS la guvernare, adăugând că singura variantă în care Florin Cîțu să rămână premier este aceea ca PNL să fie minoritar și dependent de PSD.

„M-am uitat la discursurile PNL şi una din echipe tot rostogoleşte un fake news – că ştiu ei că USR PLUS se întoarce la guvernare cu Cîţu premier. Am un singur mesaj pentru ei – EXCLUS. Pentru PNL varianta Cîţu premier înseamnă guvern minoritar dependent de PSD”, a scris Ionuţ Moşteanu, sâmbătă pe Facebook.

USR PLUS nu va continua guvernarea cu Florin Cîțu

La rândul lor, USR PLUS au postat un mesaj pe Facebook. Aceștia au contrazis la rândul lor mesajele lansate de pe scena Congresului PNL și arată că nu vor reveni sub nicio formă la guvernare, dacă Florin Cîțu este în continuare premier, decizia fiind luată în unanimitate.

”USR PLUS a luat o decizie în unanimitate: nu putem continua guvernarea cu Florin Cîțu premier. Această decizie nu se va schimba, indiferent câte minciuni încearcă să răspândească „echipa câștigătoare”. Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptând orice fel de condiții.”, scriu cei de la USR-PLUS.

Amintim faptul că reacțiile vin în contextul în care premierul Florin Cîțu a declarat la Congresul de sâmbătă că se află într-un dialog constant cu cei de la USR PLUS. Totodată, el a subliniat faptul că așteaptă ca aceștia să se despartă de AUR.

„Dialogul cu colegii de la USR nu a încetat niciodată. Am discutat și de PNRR, dar am discutat și cu liderii politici în această perioadă, cu unii mai mult, cu alții mai puțin. Eu rămân la ceea ce am spus: în momentul în care se rupe alianța USR-AUR există șanse foarte mari să refacem coaliția, de aceea nu am numit pe nimeni în funcțiile care erau și care sunt ale celor de la USR, deci lucrurile rămân la fel până se hotărăsc să se despartă de AUR”, a spus Florin Cîțu.