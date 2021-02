Ursula von der Leyen a mulţumit vineri României, printr-un mesaj pe Twitter, pentru ajutorul acordat Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de Protecţie Civilă pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

În urma solicitării primite din partea Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de protecţie civilă, România a donat vineri Republicii Moldova aproape două milioane de articole de echipament individual de protecţie, constând în 1.500.000 de măşti chirugicale, 100.000 de măşti de tip FFP3, 100.000 de costume de protecţie şi 100.000 de mănuşi chirurgicale.

Mulțumesc Romania 🇷🇴 for sending almost 2 million items of protective personal equipment – like masks and gloves – to Moldova 🇲🇩 via the EU Civil Protection Mechanism 🇪🇺

A beautiful gesture of European solidarity.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021