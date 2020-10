Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, va intra în autoizolare până marţi. Anunţul a fost făcut chiar de către aceasta, luni dimineaţa, von der Leyen explicând că a participat la o întâlnire cu o persoană cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters.

„Am fost informată că am participat marţea trecută la o întâlnire la care a asistat o persoană testată ieri pozitiv la COVID-19”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

„În conformitate cu regulile în vigoare, mă autoizolez, prin urmare, până mâine dimineaţă. Am fost testată negativ joi şi voi fi testată din nou astăzi”, a mai precizat şefa Comisiei Europene.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020