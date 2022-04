Vineri, 8 aprilie, şefa Comisiei Europene a mers la Bucha, localitatea de la periferia Kievului ce a devenit, în ultimele zile, un adevărat simbol al crimelor teribile comise împotriva civililor în războiul din Ucraina.

Ursula von der Leyen s-a deplasat vineri după-amiază la Bucha şi a condamnat „atrocităţile” atribuite armatei ruse. Oficialul european a reafirmat faptul că Europa este alături de Ucraina, iar cei responsabili pentru aceste crime vor ajunge în faţa justiţiei.

„A fost important să îmi încep vizita la Bucha. Pentru că, aici, la Bucha, a fost distrusă umanitatea noastră. Mesajul meu adresat poporului ucrainean este: cei responsabili pentru atrocităţi vor fi deferiţi justiţiei.

Lupta voastră este lupta noastră. Mă aflu astăzi la Kiev pentru a vă transmite că Europa este de partea voastră”, a transmis Ursula von der Leyen, vineri după-amiază, potrivit Le Monde.

Şefa Comisiei Europene a lăudat poporul şi armata ucraineană, despre care a spus că apără frontierele Europei, dar şi umanitatea şi democraţia.

La Bucha s-a produs „ceea ce era de neconceput. Am văzut cruzimea armatei lui Vladimir Putin. Am văzut iresponsabilitatea şi cinismul din timpul ocupaţiei acestui oraş.

Ucrainenii apără frontiera Europei, apără umanitatea, apără democraţia şi îi susţinem în această luptă”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

Visited #Bucha. Showed @Vonderleyen, @JosepBorrellF @eduardheger the atrocities committed by the russian military troops against civilian 🇺🇦. We will never forgive the enemy for these crimes. We are working together with our 🇪🇺 partners to stop the aggressor as soon as possible. pic.twitter.com/Gdz0wmhuG9

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2022