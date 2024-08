București. Octombrie 2020, seara târziu. Un tânăr de numai 34 ani se prăbușește în plină stradă undeva la intersecția Alexandru Ioan Cuza cu Gh. Duca și Maltopol. Salvarea îl duce direct la morgă, nu mai putea fi salvat. Familia și prietenii află a doua zi.

Tânărul avea o afecțiune pulmonară. Poate, cu un supliment de oxigen ar mai fi trăit mult și bine. La morgă, decedatul era numit boschetar. Jenant și inuman, după cum scrie infofinanciar.

Uneori, cantitatea de oxigen din sângele nostru poate scădea sub nivelul normal. Astmul, cancerul pulmonar, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), gripa și COVID-19 sunt câteva dintre problemele de sănătate care pot determina scăderea nivelului de oxigen. Când nivelurile sunt prea scăzute, este posibil să fie nevoie să luăm oxigen suplimentar, cunoscut sub numele de terapie cu oxigen.

Dispozitivul constă dintr-un compresor, filtru cu sită, rezervor de oxigen, supapă de presiune și o canulă nazală (sau mască de oxigen). La fel ca un cilindru sau un rezervor de oxigen, un concentrator furnizează oxigen unui pacient printr-o mască sau tuburi nazale. Cu toate acestea, spre deosebire de buteliile de oxigen, un concentrator nu necesită reumplere și poate furniza oxigen 24 de ore pe zi.

Un concentrator de oxigen tipic poate furniza între 5 și 10 litri pe minut (LPM) de oxigen pur.

Un concentrator de oxigen funcționează prin filtrarea și concentrarea moleculelor de oxigen din aerul ambiant pentru a oferi pacienților oxigen pur în proporție de 90% până la 95%. Compresorul concentratorului de oxigen aspira aer ambiental si reglează presiunea la care este furnizat.

Patul de sită format dintr-un material cristalin numit zeolit ​​separă azotul de aer.

Alexandru Diaconescu era prieten cu băiatul despre care am scris mai sus. El avea o firmă înființată în 2018. Imediat după tragedie s-a reprofilat pe servicii de închiriere de concentratoare de oxigen. Suntem în 2024 și firma lui este singura companie care asigură astfel de servicii nonstop. Sunt trei oameni.

Doi șoferi-tehnicieni care mai mult se ocupă de recuperarea concentratoarelor de la cine nu mai are nevoie. Și Alexandru care livrează concentratoarele. Nonstop. Un om. Omul care îți aduce viață…

Pentru București și Ilfov timpul de livrare este de 40 de minute. Pentru restul țării este de 24 de ore.

”Cât m-a costat reprofilarea firmei? Circa 80.000 de euro. Dar, practic, am început cu minus 3.500 de lei. Am vândut 2 motociclete și am adunat banii de pe unde am putut ca să iau 4 concentratoare . Abia acum, după 4 ani, am ajuns la 120 de aparate stoc permanent, adică circa 60.000 de lei”,