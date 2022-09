Care este povestea dvs. de business? Când ați început, de unde a venit ideea?

Noi avem o istorie de peste 20 de ani de activitate. Am început afacerea în 1997 cu un magazin fizic de piese auto și de atunci ne-am diversificat și extins. În prezent, suntem un grup de patru firme cu mai multe verticale de business: piese auto, service auto pentru autocamioane și utilaje, electrocasnice și home&deco. La nivelul întregului grup avem o echipă de 90 de angajați.



În urmă cu 4 ani am început dezvoltarea pe zona de electrocasnice si home&deco și acum ne concentrăm pe extinderea acesteia. Am pornit această afacere de la o nevoie personală, când mi-am dat seama că piața din România nu era deloc diversificată pe acest segment, iar clienții din plan local cumpărau doar de la câteva branduri. De aceea, ne-am propus să aducem branduri noi în piață din mai multe categorii de produse pentru casă și electrocasnice. Feedback-ul a fost unul pozitiv, mai ales că noi suntem importatori oficiali și distribuitori în România pentru majoritatea produselor pe care le comercializăm.

Cum a evoluat afacerea în timp și care sunt transformările prin care ați trecut?

Am început în 2018, pe la jumătatea anului, cu un singur brand, un aspirator H.Koenig pentru casă, care curăța și părul de animale. Am adus câteva produse de test ca să vedem cum funcționează, iar creșterea a fost surprinzătoare: până la final de an am ajuns la 8 furnizori și în următorul an am închis cu 15 parteneri. Aveam 90% electrocasnice, electronice și câteva articole de home&deco pentru bucătărie.

A fost un început promițător și am evoluat cu rapiditate. Ne-am asigurat că oferim produse și servicii de calitate, că avem o promovare susținută și un ritm de creștere constant, iar rezultatele au fost bune. Am știut chiar de la început care este clientul căruia ne adresăm, care sunt nevoile din piață și categoria de produse pe care le comercializăm. De aceea, introducem produse noi în portofoliu după ce studiem piața și descoperim doar acele articole care chiar inovează. Așa am ajuns la unele produse pe care doar noi le avem la vânzare în România, unele chiar lansate recent în alte țări.

Care sunt principalele produse pe care le comercializați? Dintre acestea, care sunt cele mai căutate?

În prezent, avem o gamă diversificată de produse în portofoliu și acoperim mai multe categorii, respectiv electrocasnice, electronice și home&deco. Mergem frecvent la expoziții și târguri internaționale de electrocasnice si home&deco, căutăm produse inovative și aducem ce este nou.

Produsele care se vând cel mai bine sunt articolele și electrocasnicele de bucătărie, cum ar fi aparatele de vidat, pentru care suntem și principalul vânzător pe piața din România, cu o gamă extrem de diversificată. De asemenea răcitoarele de vinuri se vând iar bine, mixerele, frigiderele de maturat sau feliatoarele electrice.

În perioada imediat următoare avem în vedere dezvoltarea pentru gama de articole pentru baie cu produse precum prosoape, coșuri de rufe și cele pentru dormitor, cum ar fi lenjerii de pat, plăpumi, perne și altele.

Dezvoltăm și partea de gadgeturi. Avem în portofoliu roboței programabili pentru copii, cu care cei mici pot să învețe programare. Sunt niște jucării în formă de minge, care se pot conecta la telefon prin intermediul unei aplicații și pot fi programați să facă diverse acțiuni, cu explicații din perspectiva limbajului de programare.

Când ați decis să intrați în online și de ce ați ales acest canal de vânzare?

Pentru partea aceasta de business am fost chiar de la început în online, chiar dacă la momentul respectiv acest canal nu era atât de dezvoltat ca acum. Am ales să mergem online pentru că am văzut potențialul de dezvoltare. În momentul de față, am diversificat mult prezența în online și cu ajutorul site-ul propriu urmărim să vindem în țară, dar și să ne extindem în alte țări din Europa. Intenționăm ca în această toamnă să intrăm pe eMAG Ungaria și Bulgaria. Suntem deja în curs de implementare pentru ambele țări.

Ne dorim însă să ne extindem și în offline, printr-un lanț de magazine. Am avut în plan deschiderea unui showroom în București, dar am sistat acest demers în contextul pandemiei. Cel mai probabil vom reuși să avem această deschidere anul viitor.

Cum au evoluat afacerile dvs. odată ce ați început să vă concentrați mai mult pe canalul online?

Pentru noi, mediul online ne-a oferit contextul bun pentru a alege o strategie de promovare și marketing potrivită, în așa fel încât să ajungem la o plajă cât mai mare și diversă de clienți. Ne-a ajutat mult că am știut încă de la început cui ne adresăm și ne-am cunoscut bine clienții – personale cu venituri peste medii, care nu își doresc produse mass-market. Așa am putut să selectăm produsele corect. Tocmai de aceea, afacerea s-a dezvoltat repede și asta ne-a dat încredere să continuăm.

Pentru că alegem produse de calitate, de la producători cu istorie, clienții revin la noi. Ne caută și pentru diversitate. Noi adăugăm cel puțin doi producători noi pe lună. Avem un departament care se ocupă de colectarea feedback-ului post vânzare. Începând cu anul 2020 canalul online s-a dezvoltat foarte mult și asta ne-a ajutat să ajungem la și mai mulți clienți.

Pe partea de online și eMAG Marketplace ne-a ajutat mult să continuăm și să ne dezvoltăm business-ul, prin prisma faptului că este o platformă extrem de cunoscută, cu credibilitate. Oamenii au încredere să cumpere de pe eMAG. Asta ne-a ajutat și să ne cunoaștem mai bine clienții.

Care considerați că sunt diferențele între vânzările online și cele offline?

Cred că în online este mult mai ușor să extinzi vânzările și să ajungi foarte ușor la clientul final, indiferent unde se află acesta. Lucrurile sunt mai simplu de gestionat și costurile sunt mult mai reduse în comparație cu un magazin fizic. Totuși, dezavantajul vânzărilor online ar fi acela că nu putem pune clientul în contact direct cu produsul și nu îl putem prezenta.

Cât de importantă este pentru afacerea dvs. prezența pe platforma eMAG Marketplace? Cât la % din vânzări sunt generate prin acest canal?

Prezența în eMAG Marketplace ne-a ajutat extrem de mult în special pentru extinderea afacerii, prin prisma faptului că este o platformă care îți oferă acces la o plajă mare de clienți, iar aceștia au încredere să facă achiziții de aici. Cred că dacă nu ar fi fost eMAG Marketplace, cu siguranță povestea noastră de business ar fi fost diferită. În eMAG este ușor să faci business încă de la început, chiar dacă începi o afacere de la zero sau ai deja un istoric de business. Noi ne-am dezvoltat pas cu pas, am luat lucrurile treptat și a funcționat foarte bine. Ulterior, am pus la punct și o strategie de business și am reușit să creștem.

În prezent, aproximativ 70% din vânzări sunt generate de platforma eMAG Marketplace, iar diferența, de site-ul propriu, conox.ro.

Câte produse aveți listate în prezent pe eMAG Marketplace și la câte v-ați dori să ajungeți în perioada următoare?

În acest moment avem 3500 de produse listate în eMAG Marketplace. Însă pentru că business-ul nostru se desfășoară cu toate produsele pe stoc, extinderea cu noi repere presupune o coordonare foarte bună din punct de vedere logistic. De aceea, avem un sistem bine pus la punct care până în prezent a funcționat foarte bine.

Avem un departament de content și achiziții care are mereu activitate și adăugăm constant produse noi in portofoliul nostru. Până la final de an ne propunem să depășim 4000 de produse listate la care să avem mereu stocuri suficiente.

În ultimii doi ani afacerile dvs. au evoluat exponențial, de la sub 2 milioane de lei cifră de afaceri până la peste 7,7 milioane. Care au fost deciziile pe care le-ați luat și care au adus o creștere atât de rapidă a veniturilor companiei?

Am decis să fim dinamici și ne-am adaptat mereu portofoliul de produse, cu furnizori noi. Noi ne gândim pentru fiecare sezon ce nevoi sunt, ce caută clienții, ce se va vinde. Anticipăm nevoile clienților și adaptăm oferta.

Pentru creștere, un impact major l-a avut pandemia, care a îndreptat clienții spre cumpărăturile online și faptul că românii au încredere in eMAG, iar acest lucru s-a resimțit în vânzările înregistrate.



Dacă anul trecut am ajuns la aproape 2 milioane de euro cifră de faceri, în acest an înregistrăm o creștere de 20%, însemnând o cifră de afaceri estimată la peste 2.5 milioane de euro.