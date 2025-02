Uniunea Europeană (UE) a anunțat că nu a primit niciun fel de notificare oficială din partea Statelor Unite referitor la noile taxe vamale impuse de președintele american Donald Trump.

Declarația a fost făcută de Comisia Europeană (CE), după ce Trump a declarat, duminică, că va introduce o taxă vamală de 25% pe oțelul importat în Statele Unite.

Comisia Europeană a subliniat că nu va reacționa la anunțuri nespecificate și că va lua măsuri pentru a proteja interesele companiilor europene în fața acestor taxe, dacă acestea vor fi confirmate.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a menționat că Uniunea Europeană va reacționa în mod similar cu ce s-a întâmplat în 2018, când Trump a impus taxe similare pe oțel și aluminiu.

În acel moment, UE a adoptat măsuri de retorsiune, iar Barrot a subliniat că acest lucru se va întâmpla din nou, dacă Statele Unite vor impune taxe vamale.

De asemenea, el a confirmat că Comisia Europeană are mandat să apere interesele UE și să aplice măsurile necesare fără întârziere.

Trump a impus anterior taxe pe oțel și aluminiu în 2017, pe motivul protejării industriei americane și combaterii concurenței neloiale din partea țărilor europene și asiatice.

Aproximativ 25% din exporturile de oțel ale UE sunt destinate Statelor Unite, ceea ce ar putea pune presiune asupra sectorului oțelului european, care deja se confruntă cu o competiție puternică și o scădere a cererii în domeniul auto.

În acest context, președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel către Uniunea Europeană pentru a se pregăti să răspundă în fața măsurilor lui Trump. Macron a declarat într-un interviu pentru CNN că UE trebuie să apere interesele sale economice și să acționeze ferm pentru a contracara orice taxă vamală impusă de Statele Unite.

De asemenea, el a avertizat că o astfel de măsură ar putea provoca inflație în Statele Unite, ceea ce ar afecta și economia americană.

Trump a continuat să amenințe cu taxe vamale, acuzând UE de tratamente inechitabile, iar în ianuarie a spus că va lua măsuri suplimentare, inclusiv aplicarea de taxe asupra exporturilor chineze.

În ciuda tensiunilor comerciale, Macron a subliniat importanța relației transatlantice, subliniind că Uniunea Europeană rămâne un aliat al Statelor Unite.

PARIS: French President Macron warned US tariffs on Europe would fuel American inflation and vowed to challenge Trump on financial threats. He said the EU shouldn’t be a top US priority after Trump’s repeated tariff threats following moves against Canada, Mexico, and China. pic.twitter.com/pNjGbaOxm5

— KolHaolam (@KolHaolam) February 10, 2025