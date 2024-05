Expertul Andrei Curăraru de la Watchdog a subliniat importanța realizării rapide a ultimelor recomandări ale Comisiei Europene pentru ca Republica Moldova să nu rateze demararea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la finalul lunii iunie.

Curăraru a evidențiat că șefia Uniunii Europene va fi preluată de Ungaria la 1 iulie, iar o președinție maghiară ar putea fi mai reticentă față de procesele de integrare europeană.

Potrivit lui Curăraru, responsabilitatea principală revine sistemului judiciar din Republica Moldova, care trebuie să finalizeze numirea unui nou procuror general și a judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ). Aceste acțiuni sunt esențiale pentru a îndeplini ultimele două recomandări ale Comisiei Europene și pentru a începe negocierile de aderare la UE în cadrul ședinței Consiliului European din iunie.

Curăraru a menționat că există tentative clare de subminare a reformei justiției, venite din interiorul sistemului. El a subliniat necesitatea continuării curățării sistemului pentru a preveni influențele negative care ar putea întârzia procesele de reformă și lupta împotriva corupției.

„Am asistat la cel puțin trei încercări de răsturnare a sistemului. Am văzut anularea unor decizii a comisiei pre-vetting de către Curtea Supremă de Justiție și demisia aproape in corpore de acolo. Ulterior, am văzut informații compromițătoare acumulate pentru membrii comisiei pre-vetting, acum vedem o mișcare similară pentru judecătoarea Răducanu. Este clar că nu este ultima încercare pe care o vor face cei din interiorul sistemului și putem afirma cu siguranță că nu sunt doar ei,” a adăugat Curăraru.