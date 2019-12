Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, este nemulţumit de o decizie anunţată recent de liberali şi anume desfiinţarea controversatei Secții pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Liderul maghiar vrea ca acest lucru, dacă se va întâmpla, să vină în urma unui proiect de lege, nu prin ordonanţă de urgenţă sau asumarea răspunderii.

”Sper că va veni Guvernul cu un proiect de lege și atunci o dezbatere parlamentară va clarifica ce se va întâmpla cu această secție. În primul rând, dacă eu ar trebui să iau o decizie, atunci aș fi umblat la atribuțiile Secției Speciale, nu la desființare. Poate că sunt atribuții mult prea generoase și nu pot să neg necesitatea unei secții care, separat de toate celelalte Parchete, dar în coordonarea și în structura Parchetului General, anchetează magistrații, dacă este cazul”, a declarat Kelemen Hunor pentru RFI.

Cabinetul Orban a discutat vineri seară un memorandum prezentat de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, care propune ca soluție desființarea SIIJ, secţie criticată de organismele europene și de mulţi dintre magistrați.

UDMR nu mai vrea ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei

Liderul maghiar aminteşte de referendumul pentru Justiţie iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis şi spune că este împotriva adoptării de noi ordonanţe de urgenţă pe această temă.

”Am organizat și am votat un referendum, în care noi spuneam că în zona de justiție nu se va interveni prin OUG. Dacă într-adevăr, ne-am gândit foarte bine și serios la acele întrebări și am votat cu DA și eu personal am votat cu DA, permanent am fost împotriva OUG-urilor în zona de justiție, atunci nu pot să-mi schimb punctul de vedere spre sfârșitul anului, după o ședință de Guvern organizată noaptea. Deci eu rămân la ideea de proiect de lege, dezbătut în Parlament, în instituția care legiferează în România”, a mai precizat Kelemen Hunor.

Te-ar putea interesa și: