George Simion a răbufnit la adresa Ungariei: „Nu au renunțat la planul de dezmembrare a României”

Așadar, liderul AUR spune că a numărat în ultimele două săptămâni opt provocări „din partea Budapestei”, care „urmăreau să stârnească tensiuni etnice” în țara noastră.

„Vreau să vă zic că am făcut un centru de analiză și am numărat nu mai puțin de opt provocări din partea Budapestei și a trimișilor lor aici, în partea UDMR, opt provocări care urmăreau să stârnească tensiuni etnice, numai în ultimele două săptămâni. Am văzut ce a făcut ministrul Mediului, am văzut la dumneavoastră, la B1, un ministru al Sportului care se prefăcea că nu cunoaște versurile imnului național, am văzut teroriști condamnați de instanță pentru planificarea unui atentat cu bombă că au fost medaliați și sunt considerați eroi de demnitarii statului român care au afiliere politică la UDMR, am văzut-o pe președinta Ungariei, care a venit într-o vizită privată, care s-a pozat cu o piatră de hotar în culorile Ungariei la noi în țară”, a declarat George Simion.

Liderul AUR subliniază că poporul român nu trebuie jignit

De asemenea, acesta subliniază că fiecare țară ar trebui să aibă o demnitate națională, iar poporul român nu trebuie jignit.

„Cred că fiecare țară din lumea aceasta ar trebui să aibă o demnitate națională și cred că poporul român nu trebuie jignit în asemenea hal. Suntem un popor tolerant, drept urmare nu s-a întâmplat nimic în urma acestor provocări, dar cred că nu trebuie lăsat capul jos și să adoptăm „politica struțului”. În mod evident, cei de la Budapesta nu au renunțat la «Planul Aurora» de dezmembrare a României și încearcă să profite de războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru a crea o zonă de destabilizare în Ardeal”, a completat Simion.

Anterior, liderul AUR a subliniat că formațiunea sa are multe puncte comune cu Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, în privința viitorului Europei.

„De 15 ani, UDMR nu mai are niciun opozant în Parlamentul României. UDMR este la fel de dăunător ca PSD și PNL. AUR este un partid patriotic. România este un model de respectare a drepturilor minorităților. Putem să avem o dezbatere: cât de democratic sunt aleși deputații minorităților? UDMR și-a negociat un prag alternativ în legea electorală. De ce era nevoie de UDMR în actuala coaliție de guvernământ? Nu mă deranjează ca etnicii maghiari să fie reprezentați în Parlament.

Și minoritățile române trebuie protejate. AUR are multe viziuni comune cu FIDESZ în privința viitorului Europei. De ce Kelemen Hunor apare la un eveniment cu harta Ungariei Mari în spate? De ce miniștrii României de la UDMR țin cu Ungaria? (…) Eu n-am fost șef de galerie”, a declarat George Simion la Aleph News.