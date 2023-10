Viktor Orban și Vladimir Putin. Apropierea politică dintre premierul Ungariei, Viktor Orban, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în plin război cu Ucraina, stârnește îngrijorare în rândul statelor membre NATO.

Cei doi oficiali europeni s-au întâlnit, zilele trecute, în China. În acest context, ambasadorii statelor din NATO s-au reunit în Ungaria pentru a discuta problemele ridicate de apropierea dintre Budapesta și Moscova. Întâlnirea lor a avut loc la iniţiativa ambasadorului SUA la Budapesta, David Pressman.

Hungary’s leader chooses to stand with a man whose forces are responsible for crimes against humanity in Ukraine, and alone among our Allies. While Russia strikes Ukrainian civilians, Hungary pleads for business deals. pic.twitter.com/Rsjwdm1oUu

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) October 17, 2023