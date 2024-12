După o conversație telefonică între premierul ungar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin, Ungaria a anunțat că Kievul a respins o propunere de armistițiu de Crăciun și un schimb de prizonieri.

În cadrul discuției, Orban a afirmat că această propunere a fost clar respinsă de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ceea ce a dus la o reacție dură din partea Budapestei, care și-a exprimat regretul că nu s-a ajuns la un acord.

”Noi am propus un armistiţiu de Crăciun şi un vast schimb de prizonieri. Este trist că preşedintele @ZelenskyyUa le-a respins clar şi a exclus azi (miercuri)”. Noi am făcut ceea ce am putut!”, a scris pe X Viktor Orban, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia semestrială a Uniunii Europene (UE).